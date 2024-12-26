Анастасия Соболева – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 декабря украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 217) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 108). Поединок начнется 1-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в решающем раунде отбора сыграет либо против Исалин Бонавантюр (Бельгия, WTA 941), либо против Мэддисон Инглс (Австралия, WTA 154).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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