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  4. Анастасия Соболева – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 декабря 2024, 19:27 |
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Анастасия Соболева – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации на турнире WTA 500 в Брисбене

26 декабря 2024, 19:27 |
110
0
Анастасия Соболева – Дарья Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Анастасия Соболева

27 декабря украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 217) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 108). Поединок начнется 1-м запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в решающем раунде отбора сыграет либо против Исалин Бонавантюр (Бельгия, WTA 941), либо против Мэддисон Инглс (Австралия, WTA 154).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Анастасия Соболева Дарья Сэвилл (Гаврилова) смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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