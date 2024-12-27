Все спрашивали: ты совсем спятил? Легионер Зари рассказал о жизни в Украине

Австрийский защитник «Зари» Габриэл Эскинья, подписавший соглашение с луганским клубом до 2027 года, рассказал о своей адаптации к жизни в Украина:

«Сирены воздушной тревоги – наш ежедневный спутник. С другими легионерами клуба я живу на спортивной базе прямо над бомбоубежищем. Мы продолжаем тренироваться. Отменять тренировки – не вариант. Даже если это звучит странно, я уже к этому привык.

Родители были недовольны решением поехать в Украину. Все были в шоке и говорили: ты совсем спятил? Мне с самого начала было ясно, что я хочу рискнуть. Но мнение родители было проблемой.

Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы убедить Йосипа, брата-футболиста. Отец Зоран, который сам был игроком, а затем тренером, вскоре смог принять решение. Маме потребовалось немного больше времени. Я ежедневно общаюсь со своей семьей.

Раньше лига УПЛ была очень хорошей и остается таковой. Донецкий «Шахтер» играет в Лиге чемпионов, киевское «Динамо» – в Лиге Европы. Однако на домашние игры приходят лишь несколько сотен болельщиков.

Игра Зари против Ингульца в декабре показала, насколько сложна ситуация. Незадолго до начала матча включились сирены, и футболисты ушли в раздевалки. Сыграть можно было только через два часа. После перерыва снова пришлось идти в убежище и ждать еще два часа. Потом сказали, что это больше не имеет смысла. Игра была отменена.

Празднования после побед организовать сложно. В Украине ночью действует комендантский час, который строго соблюдается. Так что я могу просто сконцентрироваться на футболе. Когда мне было 17 или 18 лет, я не мог никуда поехать из-за коронавируса, и теперь, в 21 год, тоже никуда не могу пойти. Привык к регулярным отключениям электроэнергии. Тогда просто приходится принимать душ в темноте».

С 17 января луганская Заря соберется в Турции для зимней подготовки, а чемпионат Украины рестартует весной, в конце февраля. Габриэл Эскинья сыграл 9 матчей УПЛ, без забитых голов.