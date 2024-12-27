Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все спрашивали: ты совсем спятил? Легионер Зари рассказал о жизни в Украине
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 02:23 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:32
27
0

Все спрашивали: ты совсем спятил? Легионер Зари рассказал о жизни в Украине

Австриец Габриэл Эскинья подписал контракт до 2027 года и проходит адаптацию

27 декабря 2024, 02:23 | Обновлено 27 декабря 2024, 02:32
27
0
Все спрашивали: ты совсем спятил? Легионер Зари рассказал о жизни в Украине
GEPA. Габриэл Эскинья

Австрийский защитник «Зари» Габриэл Эскинья, подписавший соглашение с луганским клубом до 2027 года, рассказал о своей адаптации к жизни в Украина:

«Сирены воздушной тревоги – наш ежедневный спутник. С другими легионерами клуба я живу на спортивной базе прямо над бомбоубежищем. Мы продолжаем тренироваться. Отменять тренировки – не вариант. Даже если это звучит странно, я уже к этому привык.

Родители были недовольны решением поехать в Украину. Все были в шоке и говорили: ты совсем спятил? Мне с самого начала было ясно, что я хочу рискнуть. Но мнение родители было проблемой.

Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы убедить Йосипа, брата-футболиста. Отец Зоран, который сам был игроком, а затем тренером, вскоре смог принять решение. Маме потребовалось немного больше времени. Я ежедневно общаюсь со своей семьей.

Раньше лига УПЛ была очень хорошей и остается таковой. Донецкий «Шахтер» играет в Лиге чемпионов, киевское «Динамо» – в Лиге Европы. Однако на домашние игры приходят лишь несколько сотен болельщиков.

Игра Зари против Ингульца в декабре показала, насколько сложна ситуация. Незадолго до начала матча включились сирены, и футболисты ушли в раздевалки. Сыграть можно было только через два часа. После перерыва снова пришлось идти в убежище и ждать еще два часа. Потом сказали, что это больше не имеет смысла. Игра была отменена.

Празднования после побед организовать сложно. В Украине ночью действует комендантский час, который строго соблюдается. Так что я могу просто сконцентрироваться на футболе. Когда мне было 17 или 18 лет, я не мог никуда поехать из-за коронавируса, и теперь, в 21 год, тоже никуда не могу пойти. Привык к регулярным отключениям электроэнергии. Тогда просто приходится принимать душ в темноте».

С 17 января луганская Заря соберется в Турции для зимней подготовки, а чемпионат Украины рестартует весной, в конце февраля. Габриэл Эскинья сыграл 9 матчей УПЛ, без забитых голов.

По теме:
Грицай – о Шахтере, Динамо, УПЛ, сборной Украины и Довбике
ОФИЦИАЛЬНО. Колос отдал двух игроков в аренду в клубы УПЛ
Трое из Шахтера. Украинский тренер назвал игроков, разочаровавших в УПЛ
Заря Луганск российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: LAOLA1
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Футбол | 26 декабря 2024, 10:03 5
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы
Потеряли доверие. Реал хочет продать двух звездных игроков основы

Ферлан Менди и Орельен Тчуамэни могут покинуть королевский клуб

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26 декабря 2024, 07:00 2
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Популярный турнир с участием лучших сборных

Мудрик во время отстранения провел тренировку с игроками участника ЛЧ
Футбол | 26.12.2024, 19:40
Мудрик во время отстранения провел тренировку с игроками участника ЛЧ
Мудрик во время отстранения провел тренировку с игроками участника ЛЧ
Арсенал – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27.12.2024, 01:20
Арсенал – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Футбол | 26.12.2024, 16:27
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
«Вопрос нескольких дней». Забарный близок к переходу в топ-клуб
25.12.2024, 12:36 37
Футбол
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
Безоговорочный фаворит. Обновлен рейтинг претендентов на Золотой мяч 2025
25.12.2024, 15:52 8
Футбол
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
Пять экс-звезд Динамо, которые продолжают играть, хотя им уже за 35
25.12.2024, 10:49 6
Футбол
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
25.12.2024, 13:46
Бокс
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
25.12.2024, 08:24 20
Бокс
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»
25.12.2024, 17:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем