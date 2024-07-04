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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала австрийского защитника
Украина. Премьер лига
04 июля 2024, 16:46 |
694
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала австрийского защитника

Габриэль Эскинья продолжит карьеру в УПЛ

04 июля 2024, 16:46 |
694
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала австрийского защитника
ФК Заря. Габриэль Эскинья

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании 20-летнего австрийского защитника Габриэля Эскиньи. Детали трансфера и контракта не называются.

Эскинья выступает на позиции центрального защитника. Его трансферная стоимость Transfermarkt оценивает в 50 тысяч евро.

Ранее 20-летний защитник выступал за австрийский «Калсдорф», а также хорватские клубы «Славен Белупо» и «Зриньски».

Эскинья стал вторым новичком «Зари» в нынешнее межсезонье. Ранее луганчане подписали словенского защитника Жана Тронтеля.

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Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Заря Луганск
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