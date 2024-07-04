ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала австрийского защитника

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании 20-летнего австрийского защитника Габриэля Эскиньи. Детали трансфера и контракта не называются.

Эскинья выступает на позиции центрального защитника. Его трансферная стоимость Transfermarkt оценивает в 50 тысяч евро.

Ранее 20-летний защитник выступал за австрийский «Калсдорф», а также хорватские клубы «Славен Белупо» и «Зриньски».

Эскинья стал вторым новичком «Зари» в нынешнее межсезонье. Ранее луганчане подписали словенского защитника Жана Тронтеля.