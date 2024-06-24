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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 10:49 | Обновлено 24 июня 2024, 10:51
1331
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала первого летнего новичка

Контракт с луганчанами подписал словенский защитник Жан Тронтель

24 июня 2024, 10:49 | Обновлено 24 июня 2024, 10:51
1331
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала первого летнего новичка
ФК Заря Луганск. Жан Тронтель

Первым новичком луганской «Зари» в летнее межсезонье стал словенский защитник Жан Тронтель.

«Черно-белые» сообщают, что заключили с 24-летним игроком долгосрочный контракт.

Тронтель ранее защищал цвета клуба «Мура» Словения. Играет на позиции правого защитника.

До этого выступал в клубе «Браво» Любляна. На его счету 132 матча, 2 гола и 14 результативных передач.

Вызывался в сборные Словении U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21.

По данным портала Transfermarkt, сумма компенсации составила 200 тысяч евро, а контракт рассчитан до лета 2026 года.

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