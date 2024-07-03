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Украина. Первая лига
03 июля 2024, 21:33 | Обновлено 03 июля 2024, 21:47
769
0

Источник: Заря подписала австрийского игрока

К луганскому клубу присоединится Габриэль Эскинью

03 июля 2024, 21:33 | Обновлено 03 июля 2024, 21:47
769
0
Источник: Заря подписала австрийского игрока
Facebook. Габриэль Эскинья

«Заря» подписала защитника Габриэля Эскинью, выступающего за хорватский «Славен Белупо».

Об этом заявил источник Zorya Londonsk. Детали трансфера неизвестны.

20-летний футболист играет на позиции центрального защитника. Его трансферная стоимость на портале Transfermarkt €50 тыс.

За свою карьеру австриец провёл 68 официальных матчей, в которых отметился 1 забитым голом.

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Алексей Тиньков Источник: Telegram
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