Источник: Заря подписала австрийского игрока

«Заря» подписала защитника Габриэля Эскинью, выступающего за хорватский «Славен Белупо».

Об этом заявил источник Zorya Londonsk. Детали трансфера неизвестны.

20-летний футболист играет на позиции центрального защитника. Его трансферная стоимость на портале Transfermarkt €50 тыс.



За свою карьеру австриец провёл 68 официальных матчей, в которых отметился 1 забитым голом.