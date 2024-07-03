Украина. Первая лига03 июля 2024, 21:33 | Обновлено 03 июля 2024, 21:47
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Источник: Заря подписала австрийского игрока
К луганскому клубу присоединится Габриэль Эскинью
03 июля 2024, 21:33 | Обновлено 03 июля 2024, 21:47
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«Заря» подписала защитника Габриэля Эскинью, выступающего за хорватский «Славен Белупо».
Об этом заявил источник Zorya Londonsk. Детали трансфера неизвестны.
20-летний футболист играет на позиции центрального защитника. Его трансферная стоимость на портале Transfermarkt €50 тыс.
За свою карьеру австриец провёл 68 официальных матчей, в которых отметился 1 забитым голом.
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