Итоги Boxing Day. Ливерпуль увеличил отрыв, неудачи МЮ, Ман Сити и Челси
Топ-гранды АПЛ дружно потеряли очки, и только красные на высоте
Завершился большой праздник футбола – Boxing Day в Английской Премьер-лиге.
Матчи Boxing Day традиционно прошли 26 декабря в продолжение одной из самых ярких традиций в английском футболе.
Зрителей увидели интересные противостояния 18-го тура чемпионата Англии, в которых гранды АПЛ дружно теряли очки.
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Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы потерял очки в матче против Эвертона (1:1), за который сыграл украинский защитник Виталий Миколенко.
Челси без отстраненного из-за допинг-скандала Михаила Мудрика дома потерпел неожиданное поражение от Фулхэма (1:2).
Борнмут на домашней арене сыграл вничью против Кристал Пэлас (0:0). Украинский защитник Илья Забарный провел за Борнмут 60-й матч в АПЛ и вышел на 5-е место среди украинских футболистов по этому показателю.
Ноттингем Форест переиграл Тоттенхэм (1:0) и сенсационно вышел на 3-е место с 34 очками.
❗️ ВИДЕО в Телеграм: все голы тура доступны в канале 100 минут АПЛ
Ман Юнайтед под руководством Рубена Аморима снова шокировал своих болельщиков, проиграв в гостях волкам из Вулверхэмптона (0:2).
Лидер турнира Ливерпуль в поздневечернем матче уверенно переиграл Лестер (3:1), команда Арне Слота увеличила отрыв от преследователей.
Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (42 очка), Челси (35), Ноттингем Форест (34), Арсенал (33), Ньюкасл, Борнмут (по 29), Ман Сити, Фулхэм, Астон Вилла (по 28), Брайтон (25).
⚽️ Английская Премьер-лига
18-й тур, 26 декабря
🔹 14:30. Манчестер Сити – Эвертон – 1:1
🔹 17:00. Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0
🔹 17:00. Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 1:0
🔹 17:00. Ньюкасл – Астон Вилла – 3:0
🔹 17:00. Саутгемптон – Вест Хэм – 0:1
🔹 17:00. Челси – Фулхэм – 1:2
🔹 19:30. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:0
🔹 22:00. Ливерпуль – Лестер – 3:1
🏆 Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40 - 17
|42
|2
|Челси
|18
|10
|5
|3
|38 - 21
|35
|3
|Ноттингем Форест
|18
|10
|4
|4
|24 - 19
|34
|4
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34 - 16
|33
|5
|Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30 - 21
|29
|6
|Борнмут
|18
|8
|5
|5
|27 - 21
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|8
|4
|6
|30 - 26
|28
|8
|Фулхэм
|18
|7
|7
|4
|26 - 23
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26 - 29
|28
|10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27 - 26
|25
|11
|Тоттенхэм
|18
|7
|2
|9
|39 - 26
|23
|12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32 - 32
|23
|13
|Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23 - 30
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|6
|4
|8
|21 - 24
|22
|15
|Эвертон
|17
|3
|8
|6
|15 - 22
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|3
|8
|7
|18 - 26
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|4
|3
|11
|29 - 40
|15
|18
|Лестер
|18
|3
|5
|10
|22 - 40
|14
|19
|Ипсвич Таун
|17
|2
|6
|9
|16 - 32
|12
|20
|Саутгемптон
|18
|1
|3
|14
|11 - 37
|6
📊 Инфографика
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