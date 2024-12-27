Итоги Boxing Day. Ливерпуль увеличил отрыв, неудачи МЮ, Ман Сити и Челси

Завершился большой праздник футбола – Boxing Day в Английской Премьер-лиге.

Матчи Boxing Day традиционно прошли 26 декабря в продолжение одной из самых ярких традиций в английском футболе.

Зрителей увидели интересные противостояния 18-го тура чемпионата Англии, в которых гранды АПЛ дружно теряли очки.

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Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы потерял очки в матче против Эвертона (1:1), за который сыграл украинский защитник Виталий Миколенко.

Челси без отстраненного из-за допинг-скандала Михаила Мудрика дома потерпел неожиданное поражение от Фулхэма (1:2).

Борнмут на домашней арене сыграл вничью против Кристал Пэлас (0:0). Украинский защитник Илья Забарный провел за Борнмут 60-й матч в АПЛ и вышел на 5-е место среди украинских футболистов по этому показателю.

Ноттингем Форест переиграл Тоттенхэм (1:0) и сенсационно вышел на 3-е место с 34 очками.

❗️ ВИДЕО в Телеграм: все голы тура доступны в канале 100 минут АПЛ

Ман Юнайтед под руководством Рубена Аморима снова шокировал своих болельщиков, проиграв в гостях волкам из Вулверхэмптона (0:2).

Лидер турнира Ливерпуль в поздневечернем матче уверенно переиграл Лестер (3:1), команда Арне Слота увеличила отрыв от преследователей.

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (42 очка), Челси (35), Ноттингем Форест (34), Арсенал (33), Ньюкасл, Борнмут (по 29), Ман Сити, Фулхэм, Астон Вилла (по 28), Брайтон (25).

⚽️ Английская Премьер-лига

18-й тур, 26 декабря

🔹 14:30. Манчестер Сити – Эвертон – 1:1

🔹 17:00. Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0

🔹 17:00. Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 1:0

🔹 17:00. Ньюкасл – Астон Вилла – 3:0

🔹 17:00. Саутгемптон – Вест Хэм – 0:1

🔹 17:00. Челси – Фулхэм – 1:2

🔹 19:30. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:0

🔹 22:00. Ливерпуль – Лестер – 3:1

🏆 Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 17 13 3 1 40 - 17 42 2 Челси 18 10 5 3 38 - 21 35 3 Ноттингем Форест 18 10 4 4 24 - 19 34 4 Арсенал 17 9 6 2 34 - 16 33 5 Ньюкасл 18 8 5 5 30 - 21 29 6 Борнмут 18 8 5 5 27 - 21 29 7 Манчестер Сити 18 8 4 6 30 - 26 28 8 Фулхэм 18 7 7 4 26 - 23 28 9 Астон Вилла 18 8 4 6 26 - 29 28 10 Брайтон 17 6 7 4 27 - 26 25 11 Тоттенхэм 18 7 2 9 39 - 26 23 12 Брентфорд 17 7 2 8 32 - 32 23 13 Вест Хэм 18 6 5 7 23 - 30 23 14 Манчестер Юнайтед 18 6 4 8 21 - 24 22 15 Эвертон 17 3 8 6 15 - 22 17 16 Кристал Пэлас 18 3 8 7 18 - 26 17 17 Вулверхэмптон 18 4 3 11 29 - 40 15 18 Лестер 18 3 5 10 22 - 40 14 19 Ипсвич Таун 17 2 6 9 16 - 32 12 20 Саутгемптон 18 1 3 14 11 - 37 6 Полная таблица

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