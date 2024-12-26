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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
26.12.2024 19:30 – FT 2 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
26 декабря 2024, 21:27 | Обновлено 26 декабря 2024, 22:02
1015
4

Сухой лист с углового. Аморим снова в шоке: Вулвз переиграл Ман Юнайтед

У португальского специалиста ничего не получается с Красными дьяволами

26 декабря 2024, 21:27 | Обновлено 26 декабря 2024, 22:02
1015
4
Сухой лист с углового. Аморим снова в шоке: Вулвз переиграл Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед.

Команды в Boxing Day встретились на стадионе Молинью, и хозяева поля одержали победу (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй тайм гости провели вдесятером. На 47-й минуте Бруну Фернандеш сыграл грубо и был удален с поля из-за второго предупреждения.

На 58-й минуте счет для Вулвз открыл Матиас Кунья прямым ударом с угловой (1:0). Такой гол имеет название сухой лист и забивается крайне редко.

❗️ ВИДЕО. Сухой лист: видео гола Вулвз в ворота МЮ

В компенсированное время, на 90+8-й минуте, кореец Хван Хи Чхан поставил финальную точку в матче (2:0).

У португальского специалиста Рубена Аморима ничего не получается с Красными дьяволами – он потерпел уже 5 поражений в 10 матчах.

Манчестер Юнайтед занимает 14-е место в АПЛ, набрав всего 22 очка. Вулвз благодаря победе покинули зону вылета – 17-е место с 15 очками.

АПЛ. 18-й тур, 26 декабря

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Матиас Кунья, 56, Хван Хи Чхан, 90+8

Удаление: Бруну Фернандеш, 47 (МЮ)

Вулверхэмптон: Жозе Са, Тоте Гомеш, Буэно, Доэрти, Матеус Кунья, Гедеш (Хван Хи Чхан, 74), Аит-Нури (Родригу Гомеш, 87), Жоао Гомес (Дойл, 73), Андре, Семеду (Белльгард, 90+2), Ларсен (Доусон, 90+2).

Манчестер Юнайтед: Онана, Мартинес, Магуайр, Йоро (Антони, 63), Бруну Фернандеш, Диалло (Гарначо, 79), Диогу Далот, Майну (Каземиро, 63), Угарте (Эриксен, 63), Мазрауи, Хойлунд (Зиркзе, 79).

Предупреждения: Жоао Гомес, 33, Доэрти, 90 – Йоро, 4, Бруну Фернандеш, 18, Угарте, 54

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
47’
Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
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Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед сухой лист Матеус Кунья Рубен Аморим Бруну Фернандеш удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
6 из 18 возможных за декабрь, мощно.
Ниже 14 места не упадут, по крайней мере в этом году.
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+1
VovanSidorovi4
Надо будет почитать пресуху Аморима.
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-1
KirTheKing
тен хаг прийдет, порядок наведет !!
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-1
Диванний Експерт
Спірт.уа!!!Знову рососійські друзі допомагають з відео???
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-2
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