Сухой лист с углового. Аморим снова в шоке: Вулвз переиграл Ман Юнайтед

Вечером 26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед.

Команды в Boxing Day встретились на стадионе Молинью, и хозяева поля одержали победу (2:0).

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Второй тайм гости провели вдесятером. На 47-й минуте Бруну Фернандеш сыграл грубо и был удален с поля из-за второго предупреждения.

На 58-й минуте счет для Вулвз открыл Матиас Кунья прямым ударом с угловой (1:0). Такой гол имеет название сухой лист и забивается крайне редко.

❗️ ВИДЕО. Сухой лист: видео гола Вулвз в ворота МЮ

В компенсированное время, на 90+8-й минуте, кореец Хван Хи Чхан поставил финальную точку в матче (2:0).

У португальского специалиста Рубена Аморима ничего не получается с Красными дьяволами – он потерпел уже 5 поражений в 10 матчах.

Манчестер Юнайтед занимает 14-е место в АПЛ, набрав всего 22 очка. Вулвз благодаря победе покинули зону вылета – 17-е место с 15 очками.

АПЛ. 18-й тур, 26 декабря

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Матиас Кунья, 56, Хван Хи Чхан, 90+8

Удаление: Бруну Фернандеш, 47 (МЮ)

Вулверхэмптон: Жозе Са, Тоте Гомеш, Буэно, Доэрти, Матеус Кунья, Гедеш (Хван Хи Чхан, 74), Аит-Нури (Родригу Гомеш, 87), Жоао Гомес (Дойл, 73), Андре, Семеду (Белльгард, 90+2), Ларсен (Доусон, 90+2).

Манчестер Юнайтед: Онана, Мартинес, Магуайр, Йоро (Антони, 63), Бруну Фернандеш, Диалло (Гарначо, 79), Диогу Далот, Майну (Каземиро, 63), Угарте (Эриксен, 63), Мазрауи, Хойлунд (Зиркзе, 79).

Предупреждения: Жоао Гомес, 33, Доэрти, 90 – Йоро, 4, Бруну Фернандеш, 18, Угарте, 54

Видео голов и обзор матча

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