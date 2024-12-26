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Англия26 декабря 2024, 02:32 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:51
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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 26 декабря в 19:30 по Киеву
26 декабря 2024, 02:32 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:51
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26 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед.
Поединок пройдет на стадионе Молинью. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Перед 18-м туром Вулверхэмптон с 12 очками занимает 18-е место. У Ман Юнайтед 22 пункта и 13-я позиция.
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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