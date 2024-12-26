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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
26.12.2024 19:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 декабря 2024, 02:32 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:51
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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 26 декабря в 19:30 по Киеву

26 декабря 2024, 02:32 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:51
10
0
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
The Standard

26 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Молинью. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед 18-м туром Вулверхэмптон с 12 очками занимает 18-е место. У Ман Юнайтед 22 пункта и 13-я позиция.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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