Аморим пояснил, почему Манчестер Юнайтед проиграл одному из аутсайдеров АПЛ

26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед (2:0).

После завершения встречи наставник красных дьяволов Рубен Аморим пояснил поражение своих подопечных:

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«Матч состоял из двух частей. Разница в том, что мы играли 45 минут в меньшинстве. У ворот соперника было много моментов. Несмотря на то, что мы играли вдесятером, мы были близки к их воротам в первом тайме. И снова стандартные положения несколько усложнили игру.

Я думаю, в первом тайме мы контролировали ход игры. Иногда Вулвс выбегали в контратаки, но мы контролировали ход игры. В последней трети поля нам немного не хватало агрессии, но мы контролировали ход игры. Затем был второй тайм, во время которого мы должны были что-то изменить, но удаление все для нас усложнило.

Был ли МЮ близок к тому, чтобы сравнять? Конечно. Иногда мы, может быть, принимали не самые лучшие решения, но мы старались до конца. У меня было ощущение, что мы были ближе к тому, чтобы сравнять счет, чем Вулвс ко второму голу. В концовке мы были сосредоточены на том, чтобы добиться ничьей, но пропустили еще один гол».

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед (2:0):