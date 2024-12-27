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Вулверхэмптон
26.12.2024 19:30 – FT 2 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
27 декабря 2024, 03:22 |
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Аморим пояснил, почему Манчестер Юнайтед проиграл одному из аутсайдеров АПЛ

26 декабря красные дьяволы уступили Вулверхэмптону 0:2 в 18-м туре чемпионата Англии

27 декабря 2024, 03:22 |
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Аморим пояснил, почему Манчестер Юнайтед проиграл одному из аутсайдеров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед (2:0).

После завершения встречи наставник красных дьяволов Рубен Аморим пояснил поражение своих подопечных:

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Матч состоял из двух частей. Разница в том, что мы играли 45 минут в меньшинстве. У ворот соперника было много моментов. Несмотря на то, что мы играли вдесятером, мы были близки к их воротам в первом тайме. И снова стандартные положения несколько усложнили игру.

Я думаю, в первом тайме мы контролировали ход игры. Иногда Вулвс выбегали в контратаки, но мы контролировали ход игры. В последней трети поля нам немного не хватало агрессии, но мы контролировали ход игры. Затем был второй тайм, во время которого мы должны были что-то изменить, но удаление все для нас усложнило.

Был ли МЮ близок к тому, чтобы сравнять? Конечно. Иногда мы, может быть, принимали не самые лучшие решения, но мы старались до конца. У меня было ощущение, что мы были ближе к тому, чтобы сравнять счет, чем Вулвс ко второму голу. В концовке мы были сосредоточены на том, чтобы добиться ничьей, но пропустили еще один гол».

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед (2:0):

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
47’
Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Агарков Источник: BBC
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