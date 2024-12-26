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Вулверхэмптон
26.12.2024 19:30 – FT 2 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
26 декабря 2024, 21:58 | Обновлено 26 декабря 2024, 22:23
427
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Вулверхэмптон – Ман Юнайтед – 2:0. Как забит сухой лист. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ

26 декабря 2024, 21:58 | Обновлено 26 декабря 2024, 22:23
427
0
Вулверхэмптон – Ман Юнайтед – 2:0. Как забит сухой лист. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед.

Команды в Boxing Day встретились на стадионе Молинью, и хозяева поля одержали победу (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй тайм гости провели вдесятером. На 47-й минуте Бруну Фернандеш сыграл грубо и был удален с поля из-за второго предупреждения.

На 58-й минуте счет для Вулвз открыл Матиас Кунья прямым ударом с углового (1:0).

В компенсированное время, на 90+8-й минуте, кореец Хван Хи Чхан поставил финальную точку в матче (2:0).

❗️ ВИДЕО. Сухой лист: видео гола Вулвз в ворота МЮ

У португальского специалиста Рубена Аморима ничего не получается с Красными дьяволами – он потерпел уже 5 поражений в 10 матчах.

Манчестер Юнайтед занимает 14-е место в АПЛ, набрав всего 22 очка. Вулвз благодаря победе покинули зону вылета – 17-е место с 15 очками.

АПЛ. 18-й тур, 26 декабря

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Матиас Кунья, 56, Хван Хи Чхан, 90+8

Удаление: Бруну Фернандеш, 47 (МЮ)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
47’
Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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