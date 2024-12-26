Вечером 26 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед.

Команды в Boxing Day встретились на стадионе Молинью, и хозяева поля одержали победу (2:0).

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Второй тайм гости провели вдесятером. На 47-й минуте Бруну Фернандеш сыграл грубо и был удален с поля из-за второго предупреждения.

На 58-й минуте счет для Вулвз открыл Матиас Кунья прямым ударом с углового (1:0).

В компенсированное время, на 90+8-й минуте, кореец Хван Хи Чхан поставил финальную точку в матче (2:0).

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У португальского специалиста Рубена Аморима ничего не получается с Красными дьяволами – он потерпел уже 5 поражений в 10 матчах.

Манчестер Юнайтед занимает 14-е место в АПЛ, набрав всего 22 очка. Вулвз благодаря победе покинули зону вылета – 17-е место с 15 очками.

АПЛ. 18-й тур, 26 декабря

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Матиас Кунья, 56, Хван Хи Чхан, 90+8

Удаление: Бруну Фернандеш, 47 (МЮ)

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