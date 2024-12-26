ВИДЕО. Сухой лист от Волка. Как МЮ пропустил гол прямо с углового от Вулвз

Вечером 26 декабря проходит матч 18-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед.

Команды в Boxing Day встречаются на стадионе Молинью.

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На 58-й минуте счет для Вулвз открыл Матиас Кунья прямым ударом с угловой (1:0).

Такой гол имеет название сухой лист и забивается крайне редко.

❗️ ВИДЕО. Сухой лист: видео гола Вулвз в ворота МЮ

ФОТО. Сухой лист от Волка. Как МЮ пропустил гол прямо с углового от Вулвз