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Англия
26 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:15
1135
0

ВИДЕО. Сухой лист от Волка. Как МЮ пропустил гол прямо с углового от Вулвз

На 58-й минуте счет открыл Матиас Кунья прямым ударом с углового

26 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:15
1135
0
ВИДЕО. Сухой лист от Волка. Как МЮ пропустил гол прямо с углового от Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 декабря проходит матч 18-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед.

Команды в Boxing Day встречаются на стадионе Молинью.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте счет для Вулвз открыл Матиас Кунья прямым ударом с угловой (1:0).

Такой гол имеет название сухой лист и забивается крайне редко.

❗️ ВИДЕО. Сухой лист: видео гола Вулвз в ворота МЮ

ФОТО. Сухой лист от Волка. Как МЮ пропустил гол прямо с углового от Вулвз

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед сухой лист Матеус Кунья видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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