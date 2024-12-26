Англия26 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:15
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ВИДЕО. Сухой лист от Волка. Как МЮ пропустил гол прямо с углового от Вулвз
На 58-й минуте счет открыл Матиас Кунья прямым ударом с углового
26 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 26 декабря 2024, 21:15
1135
0
Вечером 26 декабря проходит матч 18-го тура АПЛ между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед.
Команды в Boxing Day встречаются на стадионе Молинью.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 58-й минуте счет для Вулвз открыл Матиас Кунья прямым ударом с угловой (1:0).
Такой гол имеет название сухой лист и забивается крайне редко.
❗️ ВИДЕО. Сухой лист: видео гола Вулвз в ворота МЮ
ФОТО. Сухой лист от Волка. Как МЮ пропустил гол прямо с углового от Вулвз
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