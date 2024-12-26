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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
26.12.2024 19:30 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
26 декабря 2024, 02:10 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:11
43
0

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 декабря в 19:30 по Киеву

26 декабря 2024, 02:10 | Обновлено 26 декабря 2024, 02:11
43
0
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз, анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря на «Молинью» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вулверхэмптон Уондерерс» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Вулверхэмптон Уондерерс

Команда в последнее время боролась за выживание. Эту задачу выполнил Лопетеги в 2023-м, но перед началом следующего сезона инициировал расторжение контракта. Благо, что пост согласился занять О'Нил, и добился на нем удовлетворительных результатов, финишировав на 14-м месте с 46 очками. Но после летних каникул практически ничего не получалось: стартовали с 7 поражений при ничьей с Ноттингем Форест и вылетом из Кубка Лиги. Потом, казалось, игру свою нашли. 4 тура не было поражений, клуб победил кряду Саутгемптон и Фулхэм... И снова начал проигрывать всем подряд - не только Борнмуту, но и конкурентам, Эвертону, Вест Хэму и Ипсвичу. В итоге на Лестер выходили уже без Гари на тренерском посту. Его преемник, Витор Перейра, смог начать максимально уверенно: лис разгромили 4:0.

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Манчестер Юнайтед

Клуб сменил своего наставника намного раньше. Впрочем, все считали, что тен Хага уберут после регресса прошлого сезона, с провалом в Лиге чемпионов и откатом на 8-е место в АПЛ - годом ранее Эрик поднимал красных дьяволов в топ-3. Но все же в последнем поединке тогда было выиграно кубок, еще и с победой в финале у Сити - и сотрудничество с голландцем продлили. Точнее, растянули его увольнение, что осенью стало очевидно неизбежным. В ноябре на пост менеджера заступил Рубен Аморин. У него уже есть победы, в том числе в дерби. Но там до 86-й минуты вполне по делу вели горожане. Дебютировал португалец только ничьей с Ипсвичем, да и с Арсеналом и Ноттингем Форест были поражения. Более того, в последних поединках были вылет от Тоттенхэма в Кубке Лиги и разгром от Борнмута на Олд Траффорд.

Статистика личных встреч

МЮ в этой паре доминирует. В том числе он выиграл все 4 последних очных поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Но обе команды крайне нестабильны и часто ошибаются в обороне. Напрашивается вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
26 декабря 2024 -
19:30
Манчестер Юнайтед
Тотал голов больше 2.5 1.69 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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