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  4. «Этого не понять». Скаут объяснил, почему не будет трансфера звезды Шахтера
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 00:47 |
136
0

«Этого не понять». Скаут объяснил, почему не будет трансфера звезды Шахтера

Йигит Джан Эртунч – об интересе Трабзонспора к Александру Зубкову

27 декабря 2024, 00:47 |
136
0
«Этого не понять». Скаут объяснил, почему не будет трансфера звезды Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий скаут Йигит Джан Эртунч подверг сомнению информацию об интересе «Трабзонспора» к вингеру донецкого «Шахтера» Александру Зубкову.

«Рыночная стоимость «Шахтера» – 158,5 млн евро. «Шахтер» выступает в групповом этапе Лиги чемпионов.

Рыночная стоимость «Трабзонспора» составляет 94,7 млн евро. «Трабзонспор» в этом сезоне не играет в Еврокубках.

Это простые первичные проверки. Это для «Трабзонспора» является нормальной ситуацией – подготовка игроков для такого клуба, как «Шахтер».

Как «Трабзонспор» может заинтересоваться игроком этой команды, которому 28 лет и который имеет контракт до 2027 года? Это невозможно понять», – написал Эртунч в Twitter.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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