«Этого не понять». Скаут объяснил, почему не будет трансфера звезды Шахтера

Турецкий скаут Йигит Джан Эртунч подверг сомнению информацию об интересе «Трабзонспора» к вингеру донецкого «Шахтера» Александру Зубкову.

«Рыночная стоимость «Шахтера» – 158,5 млн евро. «Шахтер» выступает в групповом этапе Лиги чемпионов.

Рыночная стоимость «Трабзонспора» составляет 94,7 млн евро. «Трабзонспор» в этом сезоне не играет в Еврокубках.

Это простые первичные проверки. Это для «Трабзонспора» является нормальной ситуацией – подготовка игроков для такого клуба, как «Шахтер».

Как «Трабзонспор» может заинтересоваться игроком этой команды, которому 28 лет и который имеет контракт до 2027 года? Это невозможно понять», – написал Эртунч в Twitter.