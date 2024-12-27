«Больше нет надежды». Фанаты отреагировали на ничью Сити с Эвертоном

26 декабря, в матче 18-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем стадионе сыграли вничью с «Эвертоном» со счетом 1:1.

«Сити» вышел вперед на 14-й минуте благодаря Бернарду Силве, но к концу тайма Ндиайе сравнял счет. Миколенко получил желтую карточку. Во втором тайме после ошибки Миколенко был назначен пенальти, но Пикфорд отбил удар Холанда.

Фанаты «Сити» были разочарованы не только ничьей, но и слабой игрой команды.

Ijaz khan: «Не тот результат, на который надеялись фанаты «Сити», но каждое очко имеет значение».

Shams Tabriz: «Повезло, что поделились баллами!».

Jino_Offl: «Пеп, просто уйди в отставку, больше нет надежды».

KingJerub: «Когда вы собираетесь продать этот клуб?».

Orevaoghene: «Проклятие продолжается, верните этот Золотой мяч сейчас же».

Zorro: «Может быть, выражение лица Пикфорда напугало Холанда, поэтому он не забил пенальти».

DrJuwon: «Оставайся скромным, ага. Оставайся скромным..».