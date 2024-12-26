«Наше лидерство было трудно предсказать». Гасперини – о ситуации в Серии А

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о ситуации в турнирной таблице чемпионата Италии, где его подопечные находятся на первом месте.

«Это было сложно предсказать, поскольку в августе у нас были трудности, мы потерпели несколько поражений. Так что предсказать 11-матчевую победную серию и лидерство было нелегко.

Сейчас у нас не может быть каких-то долгосрочных целей – в этом, пожалуй, и красота футбола. Это позволяет пройти такой путь, как в прошлом сезоне, когда никто не представлял нашу победу в Лиге Европы. Мы не знаем этого даже сейчас – просто пытаемся продолжать свое восхождение как можно дольше», – рассказал Гасперини.

В турнирной таблице «Аталанта» оторвалась от второй строчки на два пункта. Следующий поединок богиня сыграет 28 декабря против «Лацио».