Бразильсикй полузащитник «Аталанты» Эдерсон дос Сантос может перейти в «Манчестер Юнайтед» аюо «Манчестер Сити», сообщает Fichajes, сообщает Fichajes.

По информации источника, оба клуба чувствуют необходимость подписать хавбека, который может заменить Родри для «горожан», или стать лидером «Красных дьяволов». Как сообщает источник, английские клубы готовят предложение в 70 миллионов евро за игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Эдерсона в 50 миллионов евро. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лет 2027 года.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» может перейти в «Интер».