Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферное дерби Манчестера. Сити и Юнайтед будут соревноваться за хавбека
Англия
21 декабря 2024, 19:20 |
401
0

Трансферное дерби Манчестера. Сити и Юнайтед будут соревноваться за хавбека

Эдерсон может продолжить карьеру в АПЛ

21 декабря 2024, 19:20 |
401
0
Трансферное дерби Манчестера. Сити и Юнайтед будут соревноваться за хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бразильсикй полузащитник «Аталанты» Эдерсон дос Сантос может перейти в «Манчестер Юнайтед» аюо «Манчестер Сити», сообщает Fichajes, сообщает Fichajes.

По информации источника, оба клуба чувствуют необходимость подписать хавбека, который может заменить Родри для «горожан», или стать лидером «Красных дьяволов». Как сообщает источник, английские клубы готовят предложение в 70 миллионов евро за игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего Эдерсона в 50 миллионов евро. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лет 2027 года.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что хавбек «Манчестер Сити» может перейти в «Интер».

По теме:
Арсеналу нужна звезда Барселоны любой ценой. Клуб готов переплатить
Лидер Астон Виллы остроумно ответил по поводу провала Ман Сити в АПЛ
Может стать одноклубником Мудрика. Челси хочет подписать вратаря Швейцарии
Эдерсон дос Сантос Манчестер Юнайтед Манчестер Сити трансферы Аталанта трансферы АПЛ трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
Бокс | 21 декабря 2024, 08:54 1
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком

Сергей Богачук высказался об Александре

Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Бокс | 20 декабря 2024, 23:15 2
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?

Размышляем над несколькими вариантами

Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Футбол | 20.12.2024, 23:42
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
Футбол | 21.12.2024, 12:50
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
Главные вопросы и ответы по делу Мудрика. Масштабное объяснение эксперта
«У меня ноги кривые». Кличко признался, повторит ли судьбу Усика
Футбол | 21.12.2024, 19:19
«У меня ноги кривые». Кличко признался, повторит ли судьбу Усика
«У меня ноги кривые». Кличко признался, повторит ли судьбу Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
20.12.2024, 08:23 17
Бокс
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
21.12.2024, 08:41
Бокс
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
Новый сенсационный поворот. Челси может подать иск в УАФ по Мудрику
20.12.2024, 15:42 90
Футбол
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
19.12.2024, 20:38 8
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
21.12.2024, 11:33 29
Бокс
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
«Он стал богатым, появились девки». Сабо – о допинг-скандале Мудрика
20.12.2024, 09:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем