Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина у себя в соцсетях сообщила о том, что ждет ребенка от своего мужа Гаэля Монфиса:

«С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре», - написала Свитолина.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October 👼🏽❤️ pic.twitter.com/y8EwwO6Htf