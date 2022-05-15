Другие новости15 мая 2022, 13:14 |
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Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
У пары должна родиться дочь в октябре
15 мая 2022, 13:14 |
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина у себя в соцсетях сообщила о том, что ждет ребенка от своего мужа Гаэля Монфиса:
«С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре», - написала Свитолина.
With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October 👼🏽❤️ pic.twitter.com/y8EwwO6Htf— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) May 15, 2022
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Комментарии 4
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Какая нафиг пауза, закончить карьеру еще нужно было в прошлом сезоне, зачем эти мучения на корте...
Не пауза . а пора уже ....
На этом ее карьера тенесистки и закончится.
Чесно кажучи, до цього все і йшло. Особисто я ніколи не розумів сенс народження дітей у розпал кар'єри, але саме для Еліни це буде останнім шансом на перезавантаження. Дуже невеликим, щоправда. Чергова історія про те, як стосунки зіпсували хорошу кар'єру. Сама Еліна, забезпечивши своє фінансове майбутнє, явно так не вважає, на відміну від українських тенісних уболівальників.
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