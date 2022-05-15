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15 мая 2022, 13:14 |
2072
4

Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса

У пары должна родиться дочь в октябре

15 мая 2022, 13:14 |
2072
4
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина у себя в соцсетях сообщила о том, что ждет ребенка от своего мужа Гаэля Монфиса:

«С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре», - написала Свитолина.

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Nordenus
Какая нафиг пауза, закончить карьеру еще нужно было в прошлом сезоне, зачем эти мучения на корте...
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+2
VikyKrasotulechka90
Не пауза . а пора уже ....
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+1
kadaad
На этом ее карьера тенесистки и закончится.
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0
Stanislav Matusevych
Чесно кажучи, до цього все і йшло. Особисто я ніколи не розумів сенс народження дітей у розпал кар'єри, але саме для Еліни це буде останнім шансом на перезавантаження. Дуже невеликим, щоправда. Чергова історія про те, як стосунки зіпсували хорошу кар'єру. Сама Еліна, забезпечивши своє фінансове майбутнє, явно так не вважає,  на відміну від українських тенісних уболівальників.
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0
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