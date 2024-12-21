Не удалось в МЮ, получится в музыке. Игрок сборной Нидерландов записал клип
Мемфис Депай собирает миллионы просмотров на Youtube
30-летний нидерландский форвард бразильского «Коринтианса» Мемфис Депай уже точно знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» записал музыкальный клип в стиле хип-хоп вместе с рэпером Lusho.
Клип быстро набрал популярность на YouTube.
Мемфис Депай, хотя и играл в составе топ-клубов Европы, постоянно боролся за место в основном составе. Один из лучших сезонов он провел за «Атлетико Мадрид», но в новом сезоне начал выступать за бразильский «Коринтианс».
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