Не удалось в МЮ, получится в музыке. Игрок сборной Нидерландов записал клип

30-летний нидерландский форвард бразильского «Коринтианса» Мемфис Депай уже точно знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» записал музыкальный клип в стиле хип-хоп вместе с рэпером Lusho.

Клип быстро набрал популярность на YouTube.

Мемфис Депай, хотя и играл в составе топ-клубов Европы, постоянно боролся за место в основном составе. Один из лучших сезонов он провел за «Атлетико Мадрид», но в новом сезоне начал выступать за бразильский «Коринтианс».