Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не удалось в МЮ, получится в музыке. Игрок сборной Нидерландов записал клип
Нидерланды
21 декабря 2024, 17:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:09
388
0

Не удалось в МЮ, получится в музыке. Игрок сборной Нидерландов записал клип

Мемфис Депай собирает миллионы просмотров на Youtube

21 декабря 2024, 17:47 | Обновлено 21 декабря 2024, 18:09
388
0
Не удалось в МЮ, получится в музыке. Игрок сборной Нидерландов записал клип
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний нидерландский форвард бразильского «Коринтианса» Мемфис Депай уже точно знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» записал музыкальный клип в стиле хип-хоп вместе с рэпером Lusho.

Клип быстро набрал популярность на YouTube.

Мемфис Депай, хотя и играл в составе топ-клубов Европы, постоянно боролся за место в основном составе. Один из лучших сезонов он провел за «Атлетико Мадрид», но в новом сезоне начал выступать за бразильский «Коринтианс».

По теме:
Трансферное дерби Манчестера. Сити и Юнайтед будут соревноваться за хавбека
Флик хочет звезду сборной Германии, но тот ждет новый контракт от Баварии
Ценник известен. Арсенал попытается подписать звездного защитника Барселоны
Мемфис Депай Манчестер Юнайтед Барселона сборная Нидерландов по футболу музыка lifestyle
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Бокс | 21 декабря 2024, 08:20 0
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда

Старт шоу в Эр-Рияде запланирован на 17:30, Александр и Тайсон выйдут после 00:00

К масс-старту готовы. Джима заняла 8-е место в персьюте, Дмитренко – 17-я
Биатлон | 21 декабря 2024, 16:27 6
К масс-старту готовы. Джима заняла 8-е место в персьюте, Дмитренко – 17-я
К масс-старту готовы. Джима заняла 8-е место в персьюте, Дмитренко – 17-я

Александра Меркушина закончила заезд на 48-й позиции

Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Бокс | 21.12.2024, 11:00
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
Топ-5 нокаутов в карьере Александра Усика
«Как и ожидали». Эмери объяснил, как Астон Вилла победила Манчестер Сити
Футбол | 21.12.2024, 18:46
«Как и ожидали». Эмери объяснил, как Астон Вилла победила Манчестер Сити
«Как и ожидали». Эмери объяснил, как Астон Вилла победила Манчестер Сити
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Бокс | 20.12.2024, 23:15
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
20.12.2024, 08:47 16
Футбол
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
20.12.2024, 15:05 13
Футбол
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
Новая планка в прыжках в высоту. Магучих может перепрыгнуть даже Леброна
19.12.2024, 17:54
Другие виды
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
21.12.2024, 08:54 1
Бокс
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
19.12.2024, 16:45 14
Футбол
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
21.12.2024, 10:04 38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем