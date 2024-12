Второй тур соревнований в ОАЭ: возвращение Кирьоса, фиаско Свентек в паре

20 декабря в ОАЭ состоялись матчевые противостояния второго тура выставочного командного турнира World Tennis League.

В пятницу Hawks переиграли Eagles (21:14), а Falcons справились с Kites (24:21).

Результаты второго игрового дня:

Hawks – Eagles – 21:14

Falcons – Kites – 24:21

Отметим, что Ник Кирьос провел первый матч с 13 августа 2023 года, пускай и выставочный. Австралиец планирует вернуться в Тур уже в конце декабря на турнире АТР 250 в Брисбене.

После двух туров первое место занимают Соколы с 53 очками. Вторая позиция у Ястребов – 47 баллов. Коршуны с 46 пунктами идут третьими, а Орлы с 34 замыкают квартет. В финал выйдут первые две команды группы, которые и разыграют между собой трофей.

21 декабря на World Tennis League пройдут матчевые противостояния последнего, 3-го тура, по итогам которого и будет определена финальная пара. Старт игрового дня в субботу запланирован на 11:00 по Киеву.

