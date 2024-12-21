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Кубок Нидерландов
Эмдейк
19.12.2024 21:00 – FT 1 : 6
Барендрехт
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Нидерланды
21 декабря 2024, 08:07 | Обновлено 21 декабря 2024, 09:00
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Кубок Нидерландов. Итоги раунда: Аякс вышел в 1/8 финала

В середине недели состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов

21 декабря 2024, 08:07 | Обновлено 21 декабря 2024, 09:00
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Кубок Нидерландов. Итоги раунда: Аякс вышел в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.

Аякс пробился в следующий раунд, обыграв Телстар (2:0).

Ранее ПСВ и Фейеноорд также вышли в 1/8 финала турнира.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 19 декабря

Нордвейк – Виллем ІІ – 2:1

Голы: Вендт, 2, Руп, 56 – Бокила, 63

Де Графсхап – Спарта Нейкерк – 4:0

Голы: ван дер Гар, 12, 40, 59, Хассан, 79

Эмдейк – Барендрехт – 1:6

Голы: ван ден Диккенберг, 88 – Дрекхаг, 5, де Брейн, 22, 26, 50, Стрик, 86, Римон, 89

Райнсбургсе Бойс – Волендам – 2:0

Голы: Рос, 61, Клавер, 81

Аякс – Телстар – 2:0

Голы: Ругани, 64, Акпом, 86

Все результаты 1/16 финала

Пары 1/8 финала

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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