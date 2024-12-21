Кубок Нидерландов. Итоги раунда: Аякс вышел в 1/8 финала
В середине недели состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов
Вечером 19 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.
Аякс пробился в следующий раунд, обыграв Телстар (2:0).
Ранее ПСВ и Фейеноорд также вышли в 1/8 финала турнира.
Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 19 декабря
Нордвейк – Виллем ІІ – 2:1
Голы: Вендт, 2, Руп, 56 – Бокила, 63
Де Графсхап – Спарта Нейкерк – 4:0
Голы: ван дер Гар, 12, 40, 59, Хассан, 79
Эмдейк – Барендрехт – 1:6
Голы: ван ден Диккенберг, 88 – Дрекхаг, 5, де Брейн, 22, 26, 50, Стрик, 86, Римон, 89
Райнсбургсе Бойс – Волендам – 2:0
Голы: Рос, 61, Клавер, 81
Аякс – Телстар – 2:0
Голы: Ругани, 64, Акпом, 86
Все результаты 1/16 финала
Пары 1/8 финала
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