Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Нидерландов. АЗ Алкмаар, Утрехт и Твенте пробились в следующий раунд
Кубок Нидерландов
АЗ Алкмаар
18.12.2024 22:00 – FT 3 : 1
Гронинген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
19 декабря 2024, 14:57 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:12
13
0

Кубок Нидерландов. АЗ Алкмаар, Утрехт и Твенте пробились в следующий раунд

Вечером 18 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов

19 декабря 2024, 14:57 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:12
13
0
Кубок Нидерландов. АЗ Алкмаар, Утрехт и Твенте пробились в следующий раунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Катвейк и Твенте

Вечером 18 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.

АЗ Алкмаар, Утрехт и Твенте пробились в следующий раунд.

Ранее ПСВ и Фейеноорд вышли в 1/8 финала турнира. Аякс сыграет свой матч 19 декабря.

Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 18 декабря

Катвейк – Твенте – 2:3

Голы: Шульте, 17, Тахири, 84 – ван Хоренбек, 3, ван Вольфсвинкель, 47, Кейперс, 50

АСВГ – Херенвен – 0:1

Гол: Николаеску, 40

АФК – Утрехт – 0:8

Голы: Йенсен, 34, 40, Родригес, 43, 60, Блейк, 70, Ааронсон, 78, Мин, 87, 90

Спарта Роттердам – Гоу Эхед Иглс – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Брин, 74 – Бреум, 32

Хераклес – Неймеген – 1:0 (д.в.)

Гол: Шеперман, 117

АЗ Алкмаар – Гронинген – 3:1

Голы: Мейнанс, 4, ван Боммель, 70, Аддаи, 84 – Бакуна, 41 (пен)

Все пары 1/16 финала

По теме:
Челси на выезде переиграл Реал в женской Лиге чемпионов
Забили 8 мячей. ПСВ и Фейеноорд вышли в 1/8 финала Кубка Нидерландов
Твенте (Ж) – Селтик (Ж) – 3:0. Дубль и автогол. Видео голов и обзор матча
Кубок Нидерландов по футболу Твенте Херенвен Утрехт Спарта Роттердам Гоу Эхед Иглс Хераклес НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Гронинген
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ назвали самого прогрессивного игрока года. Не Судаков и не Гуцуляк
Футбол | 19 декабря 2024, 10:43 4
В УАФ назвали самого прогрессивного игрока года. Не Судаков и не Гуцуляк
В УАФ назвали самого прогрессивного игрока года. Не Судаков и не Гуцуляк

Владимир Бражко получил награду

Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Бокс | 19 декабря 2024, 08:25 0
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри

Промоутер признался, что планы Усика о возвращении в крузеры – не шутка

«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 09:01
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии
Футбол | 19.12.2024, 13:46
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
Футбол | 18.12.2024, 22:42
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
17.12.2024, 08:03 10
Бокс
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
17.12.2024, 12:37 54
Футбол
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
17.12.2024, 19:33 7
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
«Был поражен». Кличко рассказал про встречу с путиным в сочи
17.12.2024, 20:07 4
Бокс
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
Могут ли наказать сборную Украины по делу Мудрика? Юрист рассказал детали
17.12.2024, 23:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем