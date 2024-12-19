Кубок Нидерландов. АЗ Алкмаар, Утрехт и Твенте пробились в следующий раунд
Вечером 18 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов
Вечером 18 декабря состоялись матчи 1/16 финала Кубка Нидерландов.
АЗ Алкмаар, Утрехт и Твенте пробились в следующий раунд.
Ранее ПСВ и Фейеноорд вышли в 1/8 финала турнира. Аякс сыграет свой матч 19 декабря.
Кубок Нидерландов. 1/16 финала, 18 декабря
Катвейк – Твенте – 2:3
Голы: Шульте, 17, Тахири, 84 – ван Хоренбек, 3, ван Вольфсвинкель, 47, Кейперс, 50
АСВГ – Херенвен – 0:1
Гол: Николаеску, 40
АФК – Утрехт – 0:8
Голы: Йенсен, 34, 40, Родригес, 43, 60, Блейк, 70, Ааронсон, 78, Мин, 87, 90
Спарта Роттердам – Гоу Эхед Иглс – 1:1 (пен. 4:5)
Голы: Брин, 74 – Бреум, 32
Хераклес – Неймеген – 1:0 (д.в.)
Гол: Шеперман, 117
АЗ Алкмаар – Гронинген – 3:1
Голы: Мейнанс, 4, ван Боммель, 70, Аддаи, 84 – Бакуна, 41 (пен)
Все пары 1/16 финала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Бражко получил награду
Промоутер признался, что планы Усика о возвращении в крузеры – не шутка