Минус 20-я ракетка. Определены полуфиналисты молодежного Итогового турнира

20 декабря проходят матчи последнего, 3-го тура группового этапа Next Generation ATP Finals в Джидде (Саудовская Аравия).

Уже известны обе полуфинальные пары: Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 145) сыграет против Люка ван Аша (Франция, ATP 128), а Алекс Микельсен (США, ATP 41) встретится с Лернером Тьеном (США, ATP 122).

Полуфинальные противостояния молодежного Итогового турнира состоятся 21 декабря.

Интересно, что два главных претендента на трофей Артур Фис (Франция, ATP 20) и Якуб Мешик (Чехия, ATP 48) не сумели пробиться в плей-офф. Они, к слову, выступали в одном квартете, из которого по итогу вышли Фонсека и Тьен.

Ранее из полуфиналистов 2024 года только Ван Аш играл на этой стадии Next Gen. В 2023 он уступи Фису на старте плей-офф в четырех партиях.

Next Generation ATP Finals. Пары 1/2 финала