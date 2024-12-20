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  4. Минус 20-я ракетка. Определены полуфиналисты молодежного Итогового турнира
ATP
20 декабря 2024, 20:24 |
291
0

Минус 20-я ракетка. Определены полуфиналисты молодежного Итогового турнира

Тьен переиграл Фиса и на старте плей-офф встретится с Микельсеном, Фонсека vs Ван Аш

20 декабря 2024, 20:24 |
291
0
Минус 20-я ракетка. Определены полуфиналисты молодежного Итогового турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

20 декабря проходят матчи последнего, 3-го тура группового этапа Next Generation ATP Finals в Джидде (Саудовская Аравия).

Уже известны обе полуфинальные пары: Жоау Фонсека (Бразилия, ATP 145) сыграет против Люка ван Аша (Франция, ATP 128), а Алекс Микельсен (США, ATP 41) встретится с Лернером Тьеном (США, ATP 122).

Полуфинальные противостояния молодежного Итогового турнира состоятся 21 декабря.

Интересно, что два главных претендента на трофей Артур Фис (Франция, ATP 20) и Якуб Мешик (Чехия, ATP 48) не сумели пробиться в плей-офф. Они, к слову, выступали в одном квартете, из которого по итогу вышли Фонсека и Тьен.

Ранее из полуфиналистов 2024 года только Ван Аш играл на этой стадии Next Gen. В 2023 он уступи Фису на старте плей-офф в четырех партиях.

Next Generation ATP Finals. Пары 1/2 финала

  • Жоау Фонсека – Люка Ван Аш
  • Лернер Тьен – Алекс Микельсен

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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