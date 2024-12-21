ВИДЕО. Звезда Динамо отличился ассистом в Испании, спас свою команду
Георгий Цитаишвили сыграл хороший матч в Сегунде
Грузинский вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, выступающий за «Гранаду» на правах аренды, отличился дебютным ассистом за испанскую команду.
Гранада пропустила на 15-й минуте первого тайма. Защитники допустили ошибку, а Пуэртас развернулся и точно пробил. После перерыва гостей подставил Хонгла, получившего красную карточку за грубый фол.
Даже в меньшинстве Гранада не сдалась. На 82 минуте Цитаишвили навесил с углового, а Инсуа отправил мяч в сетку.
Ранее сообщалось, что в «Динамо» отреагировали на предложение софийского ЦСКА в отношении Георгия Цитаишвили.
Эйбар – Гранада – 1:1
Голы: Пуэртас, 15 – Инсуа, 82
Удаление: Хонгла, 64
ВИДЕО. Цитаишвили отличился ассистом в Испании:
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