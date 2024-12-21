Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Звезда Динамо отличился ассистом в Испании, спас свою команду
Испания
21 декабря 2024, 21:46 | Обновлено 21 декабря 2024, 21:55
1169
3

ВИДЕО. Звезда Динамо отличился ассистом в Испании, спас свою команду

Георгий Цитаишвили сыграл хороший матч в Сегунде

21 декабря 2024, 21:46 | Обновлено 21 декабря 2024, 21:55
1169
3
ВИДЕО. Звезда Динамо отличился ассистом в Испании, спас свою команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Грузинский вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, выступающий за «Гранаду» на правах аренды, отличился дебютным ассистом за испанскую команду.

Гранада пропустила на 15-й минуте первого тайма. Защитники допустили ошибку, а Пуэртас развернулся и точно пробил. После перерыва гостей подставил Хонгла, получившего красную карточку за грубый фол.

Даже в меньшинстве Гранада не сдалась. На 82 минуте Цитаишвили навесил с углового, а Инсуа отправил мяч в сетку.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» отреагировали на предложение софийского ЦСКА в отношении Георгия Цитаишвили.

Эйбар – Гранада – 1:1

Голы: Пуэртас, 15 – Инсуа, 82

Удаление: Хонгла, 64

ВИДЕО. Цитаишвили отличился ассистом в Испании:

По теме:
Барселона – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кто сыграет у Флика и Симеоне? Названы составы на матч Барселона – Атлетико
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Георгий Цитаишвили Гранада Сегунда чемпионат Испании по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
Бокс | 21 декабря 2024, 07:41 4
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так
В команде Усика обвинили Фьюри в нарушении. Известно, что пошло не так

Красюк обратил внимание на бороду Тайсона

ШИКарный покер. Байер уничтожил Фрайбург в матче на 6 голов в Бундеслиге
Футбол | 21 декабря 2024, 21:34 0
ШИКарный покер. Байер уничтожил Фрайбург в матче на 6 голов в Бундеслиге
ШИКарный покер. Байер уничтожил Фрайбург в матче на 6 голов в Бундеслиге

Патрик Шик помог команде Хаби Алонсо победить 5:1, Артем Степанов просидел на скамейке

Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Бокс | 21.12.2024, 10:04
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Бокс | 21.12.2024, 20:33
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша
ФОТО. Мудрик прибыл на арену, где Усик проведет реванш против Фьюри
Бокс | 21.12.2024, 21:21
ФОТО. Мудрик прибыл на арену, где Усик проведет реванш против Фьюри
ФОТО. Мудрик прибыл на арену, где Усик проведет реванш против Фьюри
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Таке враження, що на СпортЮА, заголовки вигадує Мудрик після мельдонія)
Ответить
+2
Boodya
Ще одна зірка?
Ответить
+1
Dnipro87
Зрівняйте: " гравець манчестер сіті (про Гріліша) і "зірка Динамо "та ще й сегунда. Ви там нічого не спутали  де зірка ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
19.12.2024, 16:45 14
Футбол
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
Усик – Фьюри. Во сколько начнется бой? Известно время старта андеркарда
21.12.2024, 08:20
Бокс
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
21.12.2024, 08:54 1
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
21.12.2024, 08:41
Бокс
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
Что будет, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше?
20.12.2024, 23:15 2
Бокс
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
20.12.2024, 13:03 24
Футбол
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
Миллион бутылок. Милевский поведал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
20.12.2024, 11:53 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем