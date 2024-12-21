ВИДЕО. Звезда Динамо отличился ассистом в Испании, спас свою команду

Грузинский вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили, выступающий за «Гранаду» на правах аренды, отличился дебютным ассистом за испанскую команду.

Гранада пропустила на 15-й минуте первого тайма. Защитники допустили ошибку, а Пуэртас развернулся и точно пробил. После перерыва гостей подставил Хонгла, получившего красную карточку за грубый фол.

Даже в меньшинстве Гранада не сдалась. На 82 минуте Цитаишвили навесил с углового, а Инсуа отправил мяч в сетку.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» отреагировали на предложение софийского ЦСКА в отношении Георгия Цитаишвили.

Эйбар – Гранада – 1:1

Голы: Пуэртас, 15 – Инсуа, 82

Удаление: Хонгла, 64

ВИДЕО. Цитаишвили отличился ассистом в Испании: