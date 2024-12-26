Вирджил ВАН ДЕЙК: «Могу играть еще три-четыре года на самом высоком уровне»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк запутанно ответил на вопрос о подписании нового договора с клубом. Нынешний контракт игрока с мерсисайдцами действителен до лета 2025 года.

«Я люблю клуб, клуб любит меня. Я люблю болельщиков, болельщики любят меня, и это очень хороший фундамент для достижения успеха.

По-моему, я могу играть еще три-четыре года, как минимум, на самом высоком уровне. Посмотрим, что принесет будущее.

Дело не в личных желаниях, но да, я хотел бы быть первым нидерландским капитаном команды, который поднимет чемпионский трофей АПЛ. Я думаю, это возможно. Это то, ради чего мы работаем как команда в последние годы», – сказал Вирджил.

В этом сезоне защитник отыграл 22 поединка во всех турнирах. На счету капитана два гола и одна результативная передача.