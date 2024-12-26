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Англия
26 декабря 2024, 15:11 | Обновлено 26 декабря 2024, 15:19
127
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Могу играть еще три-четыре года на самом высоком уровне»

Защитник прокомментировал ситуацию с продлением контракта

26 декабря 2024, 15:11 | Обновлено 26 декабря 2024, 15:19
127
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Могу играть еще три-четыре года на самом высоком уровне»
IMAGO. Вирджил ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк запутанно ответил на вопрос о подписании нового договора с клубом. Нынешний контракт игрока с мерсисайдцами действителен до лета 2025 года.

«Я люблю клуб, клуб любит меня. Я люблю болельщиков, болельщики любят меня, и это очень хороший фундамент для достижения успеха.

По-моему, я могу играть еще три-четыре года, как минимум, на самом высоком уровне. Посмотрим, что принесет будущее.

Дело не в личных желаниях, но да, я хотел бы быть первым нидерландским капитаном команды, который поднимет чемпионский трофей АПЛ. Я думаю, это возможно. Это то, ради чего мы работаем как команда в последние годы», – сказал Вирджил.

В этом сезоне защитник отыграл 22 поединка во всех турнирах. На счету капитана два гола и одна результативная передача.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: The Times
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