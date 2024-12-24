Англия24 декабря 2024, 23:02 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:03
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«Он не счастлив». Экс-игрок Ливерпуля «сватает» звездного защитника в Реал
Грэм Сунесс предполагает, что Вирджил ван Дейк перейдет в мадридский «Реал»
24 декабря 2024, 23:02 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:03
489
0
Экс игрок «Ливерпуля» Грэм Суннес не исключает трансфер защитника «красных» Вирджила ван Дейка в мадридский «Реал»:
«Если бы его агент позвонил в «Реал», они бы подписали его».
«Я смотрю на него сейчас и вижу, какой шум он создает, чего он раньше не делал».
«Мне кажется, он не счастлив».
Контракт Вирджила ван Дейка с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. С января защитник сможет свободно вести переговоры с клубами.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» пытался подписать звездного вингера «Реала».
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