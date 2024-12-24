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Англия
24 декабря 2024, 23:02 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:03
489
0

«Он не счастлив». Экс-игрок Ливерпуля «сватает» звездного защитника в Реал

Грэм Сунесс предполагает, что Вирджил ван Дейк перейдет в мадридский «Реал»

24 декабря 2024, 23:02 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:03
489
0
«Он не счастлив». Экс-игрок Ливерпуля «сватает» звездного защитника в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Экс игрок «Ливерпуля» Грэм Суннес не исключает трансфер защитника «красных» Вирджила ван Дейка в мадридский «Реал»:

«Если бы его агент позвонил в «Реал», они бы подписали его».

«Я смотрю на него сейчас и вижу, какой шум он создает, чего он раньше не делал».

«Мне кажется, он не счастлив».

Контракт Вирджила ван Дейка с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. С января защитник сможет свободно вести переговоры с клубами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» пытался подписать звездного вингера «Реала».

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Вирджил ван Дейк Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Грэм Сунесс
Данііл Киріяка Источник: DefensaCentral
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