Испания24 декабря 2024, 22:33 |
787
0
Хотел большего признания. Лидер Реала получал предложение от Манчестер Сити
Бразилец принял решение остаться в Мадриде
24 декабря 2024, 22:33 |
787
0
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес получал предложение от «Манчестер Сити», сообщает Relevo.
По информации источника, 23-летний игрок отклонил предложение горожан из-за желания достичь успехов в Мадриде, хотя сам игрок просил большего признания. Руководство «сливочных» также не хотело терять футболиста.
В текущем сезоне Родриго провел 20 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось о том, что бразильская звезда «Реала» может покинуть клуб зимой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 декабря 2024, 10:35 11
Неплохое поле для анализа…
Бокс | 24 декабря 2024, 16:40 4
Тайсон намерен наслаждаться жизнью
Футбол | 24.12.2024, 22:28
Футбол | 24.12.2024, 15:58
Футбол | 24.12.2024, 09:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.12.2024, 08:26 14
23.12.2024, 09:25
Футбол
23.12.2024, 13:53 2
23.12.2024, 10:00 33
24.12.2024, 07:59
23.12.2024, 00:23 11
23.12.2024, 23:10 9