Хотел большего признания. Лидер Реала получал предложение от Манчестер Сити

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес получал предложение от «Манчестер Сити», сообщает Relevo.

По информации источника, 23-летний игрок отклонил предложение горожан из-за желания достичь успехов в Мадриде, хотя сам игрок просил большего признания. Руководство «сливочных» также не хотело терять футболиста.

В текущем сезоне Родриго провел 20 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что бразильская звезда «Реала» может покинуть клуб зимой.