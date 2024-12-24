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  4. Хотел большего признания. Лидер Реала получал предложение от Манчестер Сити
Испания
24 декабря 2024, 22:33 |
787
0

Хотел большего признания. Лидер Реала получал предложение от Манчестер Сити

Бразилец принял решение остаться в Мадриде

24 декабря 2024, 22:33 |
787
0
Хотел большего признания. Лидер Реала получал предложение от Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес получал предложение от «Манчестер Сити», сообщает Relevo.

По информации источника, 23-летний игрок отклонил предложение горожан из-за желания достичь успехов в Мадриде, хотя сам игрок просил большего признания. Руководство «сливочных» также не хотело терять футболиста.

В текущем сезоне Родриго провел 20 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что бразильская звезда «Реала» может покинуть клуб зимой.

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Родриго Гоес Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Relevo
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