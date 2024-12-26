ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
Эшли Барти тонко намекнула, что ждет еще одного ребенка
28-летняя австралийская экс-теннисистка Эшли Барти объявила о второй беременности.
Бывшая первая ракетка мира и трехкратная победительница турниров Grand Slam тонко намекнула, что ждет еще одного ребенка.
Барти выложила фото сына Хейдена, на футболке которого написано «Я скоро стану старшим братом».
«Счастливого Рождества от нашей растущей семьи вашим!🎄», – подписана публикация.
Барти объявила о завершении карьеры в марте 2022 года, а в июле 2023 впервые стала мамой.
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
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