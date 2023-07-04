ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой

Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти впервые стала мамой.

«Наш чудесный мальчик. Добро пожаловать в мир, Хейден!», – написала трехкратная чемпионка турниров Grand Slam.

Напомним, Барти завершила карьеру в марте прошлого года, а в июне вышла замуж за гольфиста Гари Киссика.