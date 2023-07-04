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  4. ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
WTA
04 июля 2023, 13:47 |
1746
0

ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой

Эшли Барти родила сына

04 июля 2023, 13:47 |
1746
0
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти впервые стала мамой.

«Наш чудесный мальчик. Добро пожаловать в мир, Хейден!», – написала трехкратная чемпионка турниров Grand Slam.

Напомним, Барти завершила карьеру в марте прошлого года, а в июне вышла замуж за гольфиста Гари Киссика.

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Эшли Барти фото lifestyle рождение ребенка
Источник Instagram
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