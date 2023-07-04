WTA04 июля 2023, 13:47 |
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ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Эшли Барти родила сына
04 июля 2023, 13:47 |
1746
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Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Барти впервые стала мамой.
«Наш чудесный мальчик. Добро пожаловать в мир, Хейден!», – написала трехкратная чемпионка турниров Grand Slam.
Напомним, Барти завершила карьеру в марте прошлого года, а в июне вышла замуж за гольфиста Гари Киссика.
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