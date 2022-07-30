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30 июля 2022, 15:41 |
574
0

ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж

Эшли Барти узаконила отношения с австралийским гольфистом Гарри Киссиком

30 июля 2022, 15:41 |
574
0
ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

26-летняя австралийская экс-теннисистка Эшли Барти вышла замуж.

Избранником экс-первой ракетки мира стал австралийский гольфист Гарри Киссик. Пара познакомилась в 2016 году.

Отметим, что Барти завершила карьеру в 25 лет после победы на Australian Open, будучи на вершине мирового рейтинга.

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