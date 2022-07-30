Другие новости30 июля 2022, 15:41 |
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ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж
Эшли Барти узаконила отношения с австралийским гольфистом Гарри Киссиком
30 июля 2022, 15:41 |
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26-летняя австралийская экс-теннисистка Эшли Барти вышла замуж.
Избранником экс-первой ракетки мира стал австралийский гольфист Гарри Киссик. Пара познакомилась в 2016 году.
Отметим, что Барти завершила карьеру в 25 лет после победы на Australian Open, будучи на вершине мирового рейтинга.
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