ФОТО. Экс-первая ракетка мира вышла замуж

26-летняя австралийская экс-теннисистка Эшли Барти вышла замуж.

Избранником экс-первой ракетки мира стал австралийский гольфист Гарри Киссик. Пара познакомилась в 2016 году.

Отметим, что Барти завершила карьеру в 25 лет после победы на Australian Open, будучи на вершине мирового рейтинга.