Первая ракетка мира Барти объявила о завершении карьеры

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры.

Спортсменка прощается с профессиональным теннисом в возрасте 25 лет.

«У меня больше нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что требуется, чтобы бросить себе вызов на самом высоком уровне. Я истощена

Я прекрасно знаю сколько нужно трудиться, чтобы добиться от себя максимума. Физически мне больше нечего дать. Я отдала этому прекрасному спорту все, что у меня есть и очень этим довольна.

Я очень благодарна теннису за все, что он мне дал. Он воплотил все мои мечты.

Но я знаю, что пришло время отойти, гнаться за другими мечтами», – сказала Барти.

На счету Барти 15 титулов WTA. Она трижды выигрывала турниры серии «Большого шлема». Теннисистка была первой ракеткой 119 недель (седьмой результат в истории) и закончила в этом качестве три сезона подряд.