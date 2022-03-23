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Первая ракетка мира Барти объявила о завершении карьеры

Неожиданное решение от австралийки

  • 23.03.2022 08:55
  • 1987 просмотров
  • 2 комментария
Первая ракетка мира Барти объявила о завершении карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine

Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры.

Спортсменка прощается с профессиональным теннисом в возрасте 25 лет.

«У меня больше нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что требуется, чтобы бросить себе вызов на самом высоком уровне. Я истощена

Я прекрасно знаю сколько нужно трудиться, чтобы добиться от себя максимума. Физически мне больше нечего дать. Я отдала этому прекрасному спорту все, что у меня есть и очень этим довольна.

Я очень благодарна теннису за все, что он мне дал. Он воплотил все мои мечты.

Но я знаю, что пришло время отойти, гнаться за другими мечтами», – сказала Барти.

На счету Барти 15 титулов WTA. Она трижды выигрывала турниры серии «Большого шлема». Теннисистка была первой ракеткой 119 недель (седьмой результат в истории) и закончила в этом качестве три сезона подряд.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Oksana Karpevych, 23.03.2022 09:36
    0
    Serhii P., 23.03.2022 09:23
    Не знаю, чим її накачували, але виглядає вона старше років на 10. Набридло, вже напевно, пхати в себе цю хімію.
    Думаю, що це австралійський клімат. Маю кількох знайомих з Австралії, чимало з них в 26 -30 виглядають на 40
    Ссылка
    Serhii P., 23.03.2022 09:23
    0
    Не знаю, чим її накачували, але виглядає вона старше років на 10. Набридло, вже напевно, пхати в себе цю хімію.
    Ссылка
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