Реал собирается купить двух футболистов. Известны потенциальные кандидаты
Мадридский клуб планирует усилить позиции правого защитника и полузащитника
Мадридский «Реал» определился с приоритетными позициями для усиления во время ближайшего трансферного окна. Руководство клуба недовольно огромным количеством травмированных футболистов и приложит все усилия, чтобы укрепить состав.
В первую очередь «Реал» планирует заполучить правого защитника, который сможет закрыть эту позицию в долгосрочной перспективе. Учитывая длительную травму Карвахаля и игру Лукаса Васкеса, который не является специалистом на этой позиции, в клубе пытаются найти оптимальное решение этой проблемы.
Главным кандидатом на переезд в Испанию является Трент Александер-Арнольд , у которого заканчивается контракт с «Ливерпулем». Второй приоритет – приобретение полузащитника. В Мадриде заинтересованы в приобретении Мартина Зубименди, который является игроком «Реал Сосьедад».
Руководство клуба считает, что сможет договориться с этими футболистами и оформить трансферы во время зимнего окна. В ином случае «Реалу» придется переключиться на другие кандидатуры.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб собирается продать двух звездных игроков.
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