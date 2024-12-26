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Испания
26 декабря 2024, 14:02 | Обновлено 26 декабря 2024, 14:06
468
0

Реал собирается купить двух футболистов. Известны потенциальные кандидаты

Мадридский клуб планирует усилить позиции правого защитника и полузащитника

26 декабря 2024, 14:02 | Обновлено 26 декабря 2024, 14:06
468
0
Реал собирается купить двух футболистов. Известны потенциальные кандидаты
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» определился с приоритетными позициями для усиления во время ближайшего трансферного окна. Руководство клуба недовольно огромным количеством травмированных футболистов и приложит все усилия, чтобы укрепить состав.

В первую очередь «Реал» планирует заполучить правого защитника, который сможет закрыть эту позицию в долгосрочной перспективе. Учитывая длительную травму Карвахаля и игру Лукаса Васкеса, который не является специалистом на этой позиции, в клубе пытаются найти оптимальное решение этой проблемы.

Главным кандидатом на переезд в Испанию является Трент Александер-Арнольд , у которого заканчивается контракт с «Ливерпулем». Второй приоритет – приобретение полузащитника. В Мадриде заинтересованы в приобретении Мартина Зубименди, который является игроком «Реал Сосьедад».

Руководство клуба считает, что сможет договориться с этими футболистами и оформить трансферы во время зимнего окна. В ином случае «Реалу» придется переключиться на другие кандидатуры.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб собирается продать двух звездных игроков.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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