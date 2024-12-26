ФОТО.Как звезды футбола отметили Рождество: Месси, Роналду, Бекхэм и другие
Мы собрали для вас все самые яркие рождественские фотографии топ-футболистов
Лионель Месси, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм и другие в эти праздничные дни активно делились рождественским настроением и пожеланиями.
Мы собрали для вас самые запоминающиеся праздничные образы топовых футболистов планеты.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Отобрано больше 20 фотографий: некоторые из них наполнены семейной атмосферой, а некоторые – довольно забавны.
Кроме вышеназванных фамилий мы изучили как праздновали Рождество такие топы, как Лука Модрич, Ламин Ямал, Педри, Родриго, Салах и другие:
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