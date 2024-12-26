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26 декабря 2024, 07:52 |
364
0

ФОТО.Как звезды футбола отметили Рождество: Месси, Роналду, Бекхэм и другие

Мы собрали для вас все самые яркие рождественские фотографии топ-футболистов

26 декабря 2024, 07:52 |
364
0
ФОТО.Как звезды футбола отметили Рождество: Месси, Роналду, Бекхэм и другие
Instagram. Дэвид Бекхэм

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм и другие в эти праздничные дни активно делились рождественским настроением и пожеланиями.

Мы собрали для вас самые запоминающиеся праздничные образы топовых футболистов планеты.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Отобрано больше 20 фотографий: некоторые из них наполнены семейной атмосферой, а некоторые – довольно забавны.

Кроме вышеназванных фамилий мы изучили как праздновали Рождество такие топы, как Лука Модрич, Ламин Ямал, Педри, Родриго, Салах и другие:

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фото lifestyle Рождество Дэвид Бекхэм Лионель Месси Криштиану Роналду Лука Модрич Ламин Ямал Эдер Милитао Педри Гави Мануэль Нойер Роберт Левандовски Родриго Гоес Алехандро Гарначо Рахим Стерлинг Эндрик Ришарлисон Мохамед Салах Луис Суарес Марк Кукурелья Рафинья Диас Джамал Мусиала Каземиро Эмилиано Мартинес
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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