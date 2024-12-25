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Борнмут
26.12.2024 17:00 - : -
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25 декабря 2024, 23:18 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:25
96
0

Борнмут – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 декабря в 17:00 по Киеву

25 декабря 2024, 23:18 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:25
96
0
Борнмут – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

26 декабря на «Виталити» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором« Борнмут» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Борнмут

Команда перед началом прошлого сезона получила в качестве тренера Андони Ираолу. Не все поняли решение позвать баска, ради него убрав Гари О'Нила, в 2022/2023 сохранившего новичку АПЛ прописку. Но у нового наставника получилось в итоге наладить игру и закончить прошлый сезон на 12-й позиции. Перед новым розыгрышем руководство соблазнилось предложением Тоттенхэма, продав туда Соланке. Но команда такую потерю будто и не заметила, не только не сдав, но даже прибавив. Выигрывая практически половину матчей, она остается в числе претендентов на еврокубки. Тем более что после ничьей 1:1 с Вест Хэмом был разгромлен 3:0 Манчестер Юнайтед, причем этот результат оформили на Олд Траффорд.

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Кристал Пэлас

Клуб при Ходжсоне достиг стабильности. Но статус середняка приелся и владельцам, и руководству. Первая попытка добиться прогрессе без Старины Роя была неудачной: Патрик Виейра хорошо начал, но в итоге пришлось возвращать предшественника. Казалось, что история могла повториться. Пришедший чуть менее года назад Гласнер удачно смотрелся с новыми подопечными весной, но в новой АПЛ не получалось выигрывать в 8 первых турах кряду. Но австриец смог то, что не удавалось французу: осенью ситуация переломилась, более того, с конца ноября началась беспроигрышная серия при непростом календаре. Еще и параллельно в Кубке Лиги продолжали борьбу. В четвертьфинале с Арсеналом, правда, все же проиграли. С ним же играли в прошлом туре - и там было уже разгромное поражение от соседа.

Статистика личных встреч

Вишенки проигрывали 5 из 6 матчей сопернику из Лондона недавно при единственной ничьей. Но в прошлом туре они дважды обыграли стекольщиков.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут у гостей мало шансов даже на ничью. Рекомендуем ставить на то, что набравшие форму вишенки смогут выиграть (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
26 декабря 2024 -
17:00
Кристал Пэлас
Победа Борнмута 1.90 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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