В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги Борнмут и Кристал Пэлас разошлись миром (0:0).

Украинский защитник Илья Забарный провел за Борнмут 60-й матч в АПЛ и вышел на 5-е место среди украинских футболистов по этому показателю.

Борнмут входит в топ-6 АПЛ (29 очков), а Кристал Пэлас находится на 16-й позиции (17 баллов).

АПЛ. 18-й тур, 26 декабря

Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0

Видеообзор матча