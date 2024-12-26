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Чемпионат Англии
Борнмут
26.12.2024 17:00 – FT 0 : 0
Кристал Пэлас
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Англия
26 декабря 2024, 23:39 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:44
69
0

Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0. 60-я игра Забарного в АПЛ. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 18-го тура АПЛ

26 декабря 2024, 23:39 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:44
69
0
Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0. 60-я игра Забарного в АПЛ. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги Борнмут и Кристал Пэлас разошлись миром (0:0).

Украинский защитник Илья Забарный провел за Борнмут 60-й матч в АПЛ и вышел на 5-е место среди украинских футболистов по этому показателю.

Борнмут входит в топ-6 АПЛ (29 очков), а Кристал Пэлас находится на 16-й позиции (17 баллов).

АПЛ. 18-й тур, 26 декабря

Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0

Видеообзор матча

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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