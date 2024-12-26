26.12.2024 17:00 – FT 0 : 0
Англия26 декабря 2024, 23:39 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:44
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Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0. 60-я игра Забарного в АПЛ. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 18-го тура АПЛ
26 декабря 2024, 23:39 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:44
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В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги Борнмут и Кристал Пэлас разошлись миром (0:0).
Украинский защитник Илья Забарный провел за Борнмут 60-й матч в АПЛ и вышел на 5-е место среди украинских футболистов по этому показателю.
Борнмут входит в топ-6 АПЛ (29 очков), а Кристал Пэлас находится на 16-й позиции (17 баллов).
АПЛ. 18-й тур, 26 декабря
Борнмут – Кристал Пэлас – 0:0
Видеообзор матча
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