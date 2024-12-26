Забарный вышел на 5-е место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ
Лидером по количеству проведенных матчей является Александр Зинченко
Защитник английского Борнмута Илья Забарный вошел в топ-пятерку украинских футболистов по количеству матчей, сыгранных в АПЛ.
Матч Борнмута в 18-м туре АПЛ против Кристал Пелас (0:0) стал для Забарного 60-м в чемпионате Англии. Илья вышел на 5 место, опередив Сергея Реброва (59).
Лидером по количеству проведенных матчей является Александр Зинченко (136), далее следуют Виталий Миколенко (90), Олег ЛУжный (81) и Андрей Ярмоленко (66).
Рейтинг украинских футболистов по количеству матчей в АПЛ
- 1. Александр Зинченко (Ман Сити 76, Арсенал 60) – 136 матчей
- 2. Виталий Миколенко (Эвертон) – 90
- 3. Олег Лужный (Арсенал 75, Вулверхэмптон 6) – 81
- 4. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66
- 5. Илья Забарный (Борнмут) – 60
- 6. Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 59
- 7. Михаил Мудрик (Челси) – 53
- 8. Андрей Шевченко (Челси) – 48
- 9. Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 39
- 10. Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27
- 11. Алексей Чередник (Саутгемптон) – 23
- 12. Александр Евтушок (Ковентри) – 3
Жирным шрифтом выделены игроки, выступающие сейчас в АПЛ.
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