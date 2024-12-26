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Англия
26 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:16
221
0

Забарный вышел на 5-е место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Лидером по количеству проведенных матчей является Александр Зинченко

26 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 26 декабря 2024, 23:16
221
0
Забарный вышел на 5-е место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарний

Защитник английского Борнмута Илья Забарный вошел в топ-пятерку украинских футболистов по количеству матчей, сыгранных в АПЛ.

Матч Борнмута в 18-м туре АПЛ против Кристал Пелас (0:0) стал для Забарного 60-м в чемпионате Англии. Илья вышел на 5 место, опередив Сергея Реброва (59).

Лидером по количеству проведенных матчей является Александр Зинченко (136), далее следуют Виталий Миколенко (90), Олег ЛУжный (81) и Андрей Ярмоленко (66).

Рейтинг украинских футболистов по количеству матчей в АПЛ

  • 1. Александр Зинченко (Ман Сити 76, Арсенал 60) – 136 матчей
  • 2. Виталий Миколенко (Эвертон) – 90
  • 3. Олег Лужный (Арсенал 75, Вулверхэмптон 6) – 81
  • 4. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66
  • 5. Илья Забарный (Борнмут) – 60
  • 6. Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 59
  • 7. Михаил Мудрик (Челси) – 53
  • 8. Андрей Шевченко (Челси) – 48
  • 9. Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 39
  • 10. Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27
  • 11. Алексей Чередник (Саутгемптон) – 23
  • 12. Александр Евтушок (Ковентри) – 3

Жирным шрифтом выделены игроки, выступающие сейчас в АПЛ.

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный статистика Александр Евтушок Андрей Шевченко Андрей Воронин Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Олег Лужный украинцы за границей Александр Зинченко Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Егор Ярмолюк Алексей Чередник
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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