Забарный вышел на 5-е место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Защитник английского Борнмута Илья Забарный вошел в топ-пятерку украинских футболистов по количеству матчей, сыгранных в АПЛ.

Матч Борнмута в 18-м туре АПЛ против Кристал Пелас (0:0) стал для Забарного 60-м в чемпионате Англии. Илья вышел на 5 место, опередив Сергея Реброва (59).

Лидером по количеству проведенных матчей является Александр Зинченко (136), далее следуют Виталий Миколенко (90), Олег ЛУжный (81) и Андрей Ярмоленко (66).

Рейтинг украинских футболистов по количеству матчей в АПЛ

1. Александр Зинченко (Ман Сити 76, Арсенал 60) – 136 матчей

(Ман Сити 76, Арсенал 60) – 136 матчей 2. Виталий Миколенко (Эвертон) – 90

(Эвертон) – 90 3. Олег Лужный (Арсенал 75, Вулверхэмптон 6) – 81

4. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) – 66

5. Илья Забарный (Борнмут) – 60

(Борнмут) – 60 6. Сергей Ребров (Тоттенхэм) – 59

7. Михаил Мудрик (Челси) – 53

(Челси) – 53 8. Андрей Шевченко (Челси) – 48

9. Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 39

(Брентфорд) – 39 10. Андрей Воронин (Ливерпуль) – 27

11. Алексей Чередник (Саутгемптон) – 23

12. Александр Евтушок (Ковентри) – 3

Жирным шрифтом выделены игроки, выступающие сейчас в АПЛ.