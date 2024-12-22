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  4. Миколенко стал 4-м украинцем, который сыграл 100 матчей за английские клубы
Англия
22 декабря 2024, 23:03 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:20
449
0

Миколенко стал 4-м украинцем, который сыграл 100 матчей за английские клубы

Юбилейным для украинца стал матч 17-го тура АПЛ против «Челси»

22 декабря 2024, 23:03 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:20
449
0
Миколенко стал 4-м украинцем, который сыграл 100 матчей за английские клубы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Коул Палмер

Украинский защитник Виталий Миколенко провел 100 матч за английский «Эвертон», если учитывать все клубные турниры.

Юбилейным для украинца стал матч 17-го тура Английской Премьер-лиги против «Челси» (0:0).

Виталий Миколенко стал 4-м украинцем в истории, который сыграл 100 или более матчей за английские клубы.

Украинские футболисты, которые сыграли 100 или более матчей за английские клубы

  • Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал) – 205 матчей
  • Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон) – 120
  • Сергей Ребров (Тоттенхэм, Вест Хэм) – 108
  • Виталий Миколенко (Эвертон) – 100
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Челси Эвертон - Челси юбилей статистика Александр Зинченко Олег Лужный Сергей Ребров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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