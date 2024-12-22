Миколенко стал 4-м украинцем, который сыграл 100 матчей за английские клубы

Украинский защитник Виталий Миколенко провел 100 матч за английский «Эвертон», если учитывать все клубные турниры.

Юбилейным для украинца стал матч 17-го тура Английской Премьер-лиги против «Челси» (0:0).

Виталий Миколенко стал 4-м украинцем в истории, который сыграл 100 или более матчей за английские клубы.

Украинские футболисты, которые сыграли 100 или более матчей за английские клубы