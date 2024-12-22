Англия22 декабря 2024, 23:03 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:20
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Миколенко стал 4-м украинцем, который сыграл 100 матчей за английские клубы
Юбилейным для украинца стал матч 17-го тура АПЛ против «Челси»
22 декабря 2024, 23:03 | Обновлено 22 декабря 2024, 23:20
449
0
Украинский защитник Виталий Миколенко провел 100 матч за английский «Эвертон», если учитывать все клубные турниры.
Юбилейным для украинца стал матч 17-го тура Английской Премьер-лиги против «Челси» (0:0).
Виталий Миколенко стал 4-м украинцем в истории, который сыграл 100 или более матчей за английские клубы.
Украинские футболисты, которые сыграли 100 или более матчей за английские клубы
- Александр Зинченко (Манчестер Сити, Арсенал) – 205 матчей
- Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон) – 120
- Сергей Ребров (Тоттенхэм, Вест Хэм) – 108
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 100
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