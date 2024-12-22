Первая сотня. Миколенко отметил футбольный юбилей шикарной игрой с Челси
Виталий Миколенко провел 100 матчей за «Эвертон»
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел свой сотый матч за английский клуб, сыграв матч 17-го тура Английской Премьер-лиги против «Челси».
25-летний защитник переехал на туманный Альбион в январе 2022 года из киевского «Динамо» за 23,5 миллиона евро. За 100 матчей в ливерпульском клубе Виталий забил 3 гола, отдал 1 ассист и получил 6 желтых карточек.
В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Миколенко за матч против «Челси».
💯🔵🇺🇦 pic.twitter.com/RVsHX1x4cJ— Everton (@Everton) December 22, 2024
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