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Англия
22 декабря 2024, 18:46 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:44
1345
0

Первая сотня. Миколенко отметил футбольный юбилей шикарной игрой с Челси

Виталий Миколенко провел 100 матчей за «Эвертон»

22 декабря 2024, 18:46 | Обновлено 22 декабря 2024, 19:44
1345
0
Первая сотня. Миколенко отметил футбольный юбилей шикарной игрой с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел свой сотый матч за английский клуб, сыграв матч 17-го тура Английской Премьер-лиги против «Челси».

25-летний защитник переехал на туманный Альбион в январе 2022 года из киевского «Динамо» за 23,5 миллиона евро. За 100 матчей в ливерпульском клубе Виталий забил 3 гола, отдал 1 ассист и получил 6 желтых карточек.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Миколенко за матч против «Челси».

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Челси Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон - Челси юбилей статистика
Данііл Киріяка Источник: ФК Эвертон
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