Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 26 декабря в 17:00 по Киеву
26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Борнмут и Кристал Пэлас.
Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Цвета вишен защищает украинский центрбек Илья Забарный. Перед стартом 18-го тура Борнмут с 28 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. Орлы с 16 пунктами располагаются на 16-й позиции.
Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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