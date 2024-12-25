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Чемпионат Англии
Борнмут
26.12.2024 17:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 декабря 2024, 23:33 |
25
0

Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 18-го тура АПЛ 2024/25 26 декабря в 17:00 по Киеву

25 декабря 2024, 23:33 |
25
0
Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Борнмут и Кристал Пэлас.

Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Цвета вишен защищает украинский центрбек Илья Забарный. Перед стартом 18-го тура Борнмут с 28 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. Орлы с 16 пунктами располагаются на 16-й позиции.

Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Борнмут Кристал Пэлас смотреть онлайн Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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