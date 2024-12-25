26 декабря состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Борнмут и Кристал Пэлас.

Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Цвета вишен защищает украинский центрбек Илья Забарный. Перед стартом 18-го тура Борнмут с 28 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии. Орлы с 16 пунктами располагаются на 16-й позиции.

Борнмут – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.