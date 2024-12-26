«Лига чемпионов выучит маршрут до Житомира». Суркис посвятил стих Полесью
Украинский бизнесмен выступил на сцене во время празднования юбилея клуба
Украинский бизнесмен и футбольный функционер Григорий Суркис написал стихотворение, которое прочитал со сцены во время празднования юбилея житомирского «Полесья»:
«Когда сошлось множество разных, достойных, правильных людей,
Когда прозрачный, честный бизнес стоит за воплощением идей,
Когда в душе есть мечты гранта, и лидер есть на времена,
Когда есть преданная команда и настоящих фанатов голоса,
Когда есть мир своих законов, свои традиции, устав,
Пусть выучит Лига чемпионов вплоть до Житомира маршрут,
Да будет счастье в семье, пусть будет феникс на крыле,
«Полесье», слава Украине и мира нам на всей земле».
Ранее сообщалось, что президент УАФ Андрей Шевченко не приехал на празднование юбилея житомирского клуба.
@fc.polissya
Полісся так надихає, що Григорій Суркіс написав вірш до нашого 65-річчя♬ оригінальний звук - ФК «Полісся» Житомир
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский клуб планирует усилить позиции правого защитника и полузащитника
Промоутер уверен, что Тайсона должны были выбрать победителем