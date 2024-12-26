«Лига чемпионов выучит маршрут до Житомира». Суркис посвятил стих Полесью

Украинский бизнесмен и футбольный функционер Григорий Суркис написал стихотворение, которое прочитал со сцены во время празднования юбилея житомирского «Полесья»:

«Когда сошлось множество разных, достойных, правильных людей,

Когда прозрачный, честный бизнес стоит за воплощением идей,

Когда в душе есть мечты гранта, и лидер есть на времена,

Когда есть преданная команда и настоящих фанатов голоса,

Когда есть мир своих законов, свои традиции, устав,

Пусть выучит Лига чемпионов вплоть до Житомира маршрут,

Да будет счастье в семье, пусть будет феникс на крыле,

«Полесье», слава Украине и мира нам на всей земле».

Ранее сообщалось, что президент УАФ Андрей Шевченко не приехал на празднование юбилея житомирского клуба.