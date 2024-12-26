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Украина. Премьер лига
26 декабря 2024, 14:21 |
1032
5

«Лига чемпионов выучит маршрут до Житомира». Суркис посвятил стих Полесью

Украинский бизнесмен выступил на сцене во время празднования юбилея клуба

26 декабря 2024, 14:21 |
1032
5
«Лига чемпионов выучит маршрут до Житомира». Суркис посвятил стих Полесью
Григорий Суркис

Украинский бизнесмен и футбольный функционер Григорий Суркис написал стихотворение, которое прочитал со сцены во время празднования юбилея житомирского «Полесья»:

«Когда сошлось множество разных, достойных, правильных людей,

Когда прозрачный, честный бизнес стоит за воплощением идей,

Когда в душе есть мечты гранта, и лидер есть на времена,

Когда есть преданная команда и настоящих фанатов голоса,

Когда есть мир своих законов, свои традиции, устав,

Пусть выучит Лига чемпионов вплоть до Житомира маршрут,

Да будет счастье в семье, пусть будет феникс на крыле,

«Полесье», слава Украине и мира нам на всей земле».

Ранее сообщалось, что президент УАФ Андрей Шевченко не приехал на празднование юбилея житомирского клуба.

@fc.polissya

Полісся так надихає, що Григорій Суркіс написав вірш до нашого 65-річчя

♬ оригінальний звук - ФК «Полісся» Житомир
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Григорий Суркис юбилей
Микола Титюк Источник: ФК Полесье
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turist86
ну звісно, сам написав 
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Дыряво с пердя🤣
Скидочку в АТБ отрабатывал шубкис
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