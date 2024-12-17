«Путешественник по миру». Почему Шевченко не приехал на юбилей Полесья?
Журналист сообщил, что президент УАФ был занят важными делами
Украинский журналист Игорь Бурбас назвал причину, почему президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не приехал на празднования юбилея житомирского «Полесья»:
«Уважительная причина. Он был на встрече с Чеферином (президент УЕФА – прим.), далее была жеребьевка сборной, сейчас, насколько я понимаю, он полетел в Америку к своему старшему сыну. То есть, у него такое турне, он путешественник по миру, решает свои дела.
Меня удивило, что в тот день не было представителя УАФ. Если посмотреть по рассадке, там как раз числился Александр Шевченко (вице-президент УАФ – прим.), но он не пришел. Должен был прийти, но отказался в последний момент», – сказал Бурбас в эфире Youtube-канала «BurBuzz».
Ранее сообщалось, что Шевченко будет включен в Зал славы Милана.
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