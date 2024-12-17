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  4. «Путешественник по миру». Почему Шевченко не приехал на юбилей Полесья?
Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 11:07 |
948
1

«Путешественник по миру». Почему Шевченко не приехал на юбилей Полесья?

Журналист сообщил, что президент УАФ был занят важными делами

17 декабря 2024, 11:07 |
948
1
«Путешественник по миру». Почему Шевченко не приехал на юбилей Полесья?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский журналист Игорь Бурбас назвал причину, почему президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не приехал на празднования юбилея житомирского «Полесья»:

«Уважительная причина. Он был на встрече с Чеферином (президент УЕФА – прим.), далее была жеребьевка сборной, сейчас, насколько я понимаю, он полетел в Америку к своему старшему сыну. То есть, у него такое турне, он путешественник по миру, решает свои дела.

Меня удивило, что в тот день не было представителя УАФ. Если посмотреть по рассадке, там как раз числился Александр Шевченко (вице-президент УАФ – прим.), но он не пришел. Должен был прийти, но отказался в последний момент», – сказал Бурбас в эфире Youtube-канала «BurBuzz».

Ранее сообщалось, что Шевченко будет включен в Зал славы Милана.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Игорь Бурбас
Микола Титюк Источник: Игорь Бурбас
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osokor
Пан Шевченко мандрує по світу, вирішує свої справи. А коли ж він почне вже вирішувати наші, українські справи? Чи в нашому футболі немає проблем? Вєагалі дуже часто зіркові в минулому спортсмени стають вельми паскудними і продажними чиновниками від спорту...
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