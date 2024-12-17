«Путешественник по миру». Почему Шевченко не приехал на юбилей Полесья?

Украинский журналист Игорь Бурбас назвал причину, почему президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не приехал на празднования юбилея житомирского «Полесья»:

«Уважительная причина. Он был на встрече с Чеферином (президент УЕФА – прим.), далее была жеребьевка сборной, сейчас, насколько я понимаю, он полетел в Америку к своему старшему сыну. То есть, у него такое турне, он путешественник по миру, решает свои дела.

Меня удивило, что в тот день не было представителя УАФ. Если посмотреть по рассадке, там как раз числился Александр Шевченко (вице-президент УАФ – прим.), но он не пришел. Должен был прийти, но отказался в последний момент», – сказал Бурбас в эфире Youtube-канала «BurBuzz».

Ранее сообщалось, что Шевченко будет включен в Зал славы Милана.