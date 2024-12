ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко будет включен в Зал славы Милана

Итальянский Милан официально объявил о введении в Зал славы клуба трех легендарных нападающих – Андрея Шевченко, Марко ван Бастена и Филиппо Индзаги. Это решение было принято после голосования болельщиков итальянского клуба.

В заявлении клуба указано: «Эти легендарные игроки олицетворяют совершенство и тот неизгладимый след, который они оставили в Милане. Каждый из них сыграл ключевую роль в создании золотого наследия нашего клуба, представляя эпоху триумфов и незабываемых моментов».

Зал славы Милана был создан в 2024 году по случаю 125-летнего юбилея клуба. Первым, кто получил честь стать ее членом, был знаменитый защитник Франко Барези. Милан решил расширить список почетных членов, выбрав лучших нападающих за историю клуба.

Украинский форвард Андрей Шевченко стал одной из легенд Милана. Проведя за клуб 322 матча, он забил 175 голов и выиграл 5 трофеев, среди которых Серия А (2003/04) и Лига чемпионов (2003). В 2004 году Шевченко получил Золотой мяч.

Марко ван Бастен, звезда эпохи 1980-х и начала 1990-х, считается одним из самых талантливых нападающих всех времен. Он выиграл с Миланом два Кубка чемпионов и другие многочисленные трофеи.

Филиппо Индзаги, завершивший карьеру в Милане, остался в клубе как тренер. Как нападающий, он отличался феноменальным голевым чутьем, помогая россонери побеждать на внутренней арене и в европейских турнирах, включая две Лиги чемпионов.

Торжественное празднование состоится на Сан-Сиро 15 декабря перед матчем Милан – Дженоа. Каждому игроку вручат специальный трофей, символизирующий вклад в величие клуба. Хотя Андрей Шевченко не сможет присутствовать в этот день, его награждение состоится позже.

Inzaghi, Shevchenko and Van Basten are the strikers to join Franco Baresi as inductees in the AC Milan Hall of Fame presented by @Emirates 💫



Legends of the past indelible in the future ♾️👉 https://t.co/GGnEWtq72v#SempreMilan #ACMilanWorthEveryMinute pic.twitter.com/USLiByobLL