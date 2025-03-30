30 марта Интер Майами переиграл Филадельфию Юнион со счетом 2:1 в матче очередного тура MLS, а один из мячей в составе цаплей забил легендарный Лионель Месси.

Лео отпраздновал гол, сымитировал удар с форхенда. Видео празднования аргентинца набрало популярности в социальных сетях, а 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович сделал репост соответствующей публикации к себе в Instagram-сториз.

Ноле подписал сториз тремя восхищающимися эмодзи. Видимо, именно Ноле попросил Лионеля так отпраздновать его следующий гол.

Джокович и Месси встретились на Мастерсе в Майами, когда серб играл полуфинальный матч против Григор Димитрова. Известные спортсмены сделали общие снимки и подписали футболки.

В воскресенье Джокович проведет финал в Майами против Якуба Меншика. Старт встречи запланирован на 21:00 по Киеву.

ВИДЕО. Месси отпраздновал гол, сымитировав форхенд. Джокович отреагировал