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  4. ВИДЕО. Месси отпраздновал гол, сымитировав форхенд. Джокович отреагировал
Major League Soccer
30 марта 2025, 17:16 |
875
0

ВИДЕО. Месси отпраздновал гол, сымитировав форхенд. Джокович отреагировал

Видимо, именно Новак попросил Лионеля так отпраздновать

30 марта 2025, 17:16 |
875
0
ВИДЕО. Месси отпраздновал гол, сымитировав форхенд. Джокович отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

30 марта Интер Майами переиграл Филадельфию Юнион со счетом 2:1 в матче очередного тура MLS, а один из мячей в составе цаплей забил легендарный Лионель Месси.

Лео отпраздновал гол, сымитировал удар с форхенда. Видео празднования аргентинца набрало популярности в социальных сетях, а 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович сделал репост соответствующей публикации к себе в Instagram-сториз.

Ноле подписал сториз тремя восхищающимися эмодзи. Видимо, именно Ноле попросил Лионеля так отпраздновать его следующий гол.

Джокович и Месси встретились на Мастерсе в Майами, когда серб играл полуфинальный матч против Григор Димитрова. Известные спортсмены сделали общие снимки и подписали футболки.

В воскресенье Джокович проведет финал в Майами против Якуба Меншика. Старт встречи запланирован на 21:00 по Киеву.

ВИДЕО. Месси отпраздновал гол, сымитировав форхенд. Джокович отреагировал

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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