ДЖОКОВИЧ: «Большая честь, вероятно, впервые играть в присутствии Месси»

28 марта сербский теннисист Новак Джокович переиграл Григора Димитрова и вышел в финал Мастерса в Майами.

На поединке присутствовал легендарный аргентинский футболист Лионель Месси.

После победы Ноле высказался о Лео и поделился эмоциями, признавшись, что восхищался карьерой Месси:

«Для меня большая честь и удовольствие, вероятно, впервые играть в присутствии Месси. Я очень благодарен, что он пришел вместе со своей семьей. Как и большинство людей в мире, я восхищался им на протяжении всей его карьеры.

Потрясающе, что он по-прежнему в деле. Так-то мы ровесники, оба родились в 1987 году, очень приятно, что он здесь».

30 марта в финале соревнований Новак сыграет с Якубом Меншиком.

ФОТО. Джокович и Месси встретились после матча Новака