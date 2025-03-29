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  4. ДЖОКОВИЧ: «Большая честь, вероятно, впервые играть в присутствии Месси»
ATP
29 марта 2025, 12:41 |
246
0

ДЖОКОВИЧ: «Большая честь, вероятно, впервые играть в присутствии Месси»

Лео посетил полуфинальный поединок Новака на Мастерсе в Майами против Димитрова

29 марта 2025, 12:41 |
246
0
ДЖОКОВИЧ: «Большая честь, вероятно, впервые играть в присутствии Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси на матче Новака Джоковича в Майами

28 марта сербский теннисист Новак Джокович переиграл Григора Димитрова и вышел в финал Мастерса в Майами.

На поединке присутствовал легендарный аргентинский футболист Лионель Месси.

После победы Ноле высказался о Лео и поделился эмоциями, признавшись, что восхищался карьерой Месси:

«Для меня большая честь и удовольствие, вероятно, впервые играть в присутствии Месси. Я очень благодарен, что он пришел вместе со своей семьей. Как и большинство людей в мире, я восхищался им на протяжении всей его карьеры.

Потрясающе, что он по-прежнему в деле. Так-то мы ровесники, оба родились в 1987 году, очень приятно, что он здесь».

30 марта в финале соревнований Новак сыграет с Якубом Меншиком.

ФОТО. Джокович и Месси встретились после матча Новака

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Новак Джокович Лионель Месси фото ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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