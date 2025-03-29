ДЖОКОВИЧ: «Большая честь, вероятно, впервые играть в присутствии Месси»
Лео посетил полуфинальный поединок Новака на Мастерсе в Майами против Димитрова
28 марта сербский теннисист Новак Джокович переиграл Григора Димитрова и вышел в финал Мастерса в Майами.
На поединке присутствовал легендарный аргентинский футболист Лионель Месси.
После победы Ноле высказался о Лео и поделился эмоциями, признавшись, что восхищался карьерой Месси:
«Для меня большая честь и удовольствие, вероятно, впервые играть в присутствии Месси. Я очень благодарен, что он пришел вместе со своей семьей. Как и большинство людей в мире, я восхищался им на протяжении всей его карьеры.
Потрясающе, что он по-прежнему в деле. Так-то мы ровесники, оба родились в 1987 году, очень приятно, что он здесь».
30 марта в финале соревнований Новак сыграет с Якубом Меншиком.
ФОТО. Джокович и Месси встретились после матча Новака
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