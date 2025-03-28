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28 марта 2025, 22:43 | Обновлено 28 марта 2025, 22:48
758
0

ВИДЕО. Вы не поверите, на чью игру пришел посмотреть Лионель Месси

Лионель Месси пришел посмотреть на игру Новака Джоковича

28 марта 2025, 22:43 | Обновлено 28 марта 2025, 22:48
758
0
ВИДЕО. Вы не поверите, на чью игру пришел посмотреть Лионель Месси
X. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси взял небольшую паузу, чтобы увидеть ещё одну мировую спортивную легенду.

Лео вместе с семьёй – Антонелой и детьми – посетил турнир Miami Open, чтобы лично наблюдать за поединком между Новаком Джоковичем и Григором Димитровым в полуфинале соревнования, проходящего во Флориде.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сербский теннисист вышел в финал, одолев соперника в двух сетах: 6:2, 6:3.

«Величие признаёт величие», – пишут пользователи в X.

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фото Лионель Месси lifestyle Новак Джокович Антонела Роккуццо Интер Майами
Максим Лапченко Источник: Ole
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