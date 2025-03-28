ВИДЕО. Вы не поверите, на чью игру пришел посмотреть Лионель Месси
Лионель Месси пришел посмотреть на игру Новака Джоковича
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси взял небольшую паузу, чтобы увидеть ещё одну мировую спортивную легенду.
Лео вместе с семьёй – Антонелой и детьми – посетил турнир Miami Open, чтобы лично наблюдать за поединком между Новаком Джоковичем и Григором Димитровым в полуфинале соревнования, проходящего во Флориде.
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Сербский теннисист вышел в финал, одолев соперника в двух сетах: 6:2, 6:3.
«Величие признаёт величие», – пишут пользователи в X.
Messi is in the house to watch Novak Djokovic play tennis.— Danny 🐊 (@DjokovicFan_) March 28, 2025
Greatness recognizes greatness.pic.twitter.com/44lbMBHm1T
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