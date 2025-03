ВИДЕО. Вы не поверите, на чью игру пришел посмотреть Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси взял небольшую паузу, чтобы увидеть ещё одну мировую спортивную легенду.

Лео вместе с семьёй – Антонелой и детьми – посетил турнир Miami Open, чтобы лично наблюдать за поединком между Новаком Джоковичем и Григором Димитровым в полуфинале соревнования, проходящего во Флориде.

Сербский теннисист вышел в финал, одолев соперника в двух сетах: 6:2, 6:3.

«Величие признаёт величие», – пишут пользователи в X.

