100-й титул или 1-й трофей. На Мастерсе в Майами определена финальная пара
Якуб Меншик в воскресенье попытается остановить Новака Джоковича
На хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США) определена финальная пара.
За трофей сразятся 19-летний чех Якуб Меншик (АТР 54) и 37-й летний серб Новак Джокович (АТР 5).
Меншик в полуфинале оказался сильнее четвертой ракетки мира Тейлора Фритца. Для Якуба это будет первый финал Мастерса и второй на уровне Тура. Чешский теннисист будет бороться за свой первый трофей в карьере.
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С понедельника Меншик гарантировано поднимется в топ-30 рейтинга АТР.
Джокович на стадии 1/2 финала разобрался с Григором Димитровым. Новак пробился в 60-й решающий поединок на турнирах категории АТР 1000 и в 142-й финал на уровне Тура. На счету Ноле 99 трофеев – в игре с Меншиком серб может взять свой 100-й титул в карьере.
- Соперники Меншика на пути к финалу: Роберто Баутиста Агут, Джек Дрейпер, Роман Сафиуллин, Томаш Махач (неявка), Артур Фис и Тейлор Фритц
- Соперники Джоковича на пути к финалу: Ринки Хидзиката, Камило Уго Карабелли, Лоренцо Музетти, Себастьян Корда, Григор Димитров
Ранее Якуб и Новак играли между собой только один раз. В 2024 году на стадии 1/16 финала Мастерса в Шанхае Джокович одержал победу со счетом 6:7 (7:4), 6:1, 6:4.
Финал Мастерса в Майами состоится в воскресенье, 30 марта. Ориентировочно – в 21:00 по Киеву.
АТР 1000 Майами. Пары 1/2 финала
Якуб Меншик – Тейлор Фритц [3] – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)
Новак Джокович [4] – Григор Димитров [14] – 6:2, 6:3
Видеообзор полуфинальных матчей на Мастерсе в Майами
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