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  4. 100-й титул или 1-й трофей. На Мастерсе в Майами определена финальная пара
ATP
29 марта 2025, 10:20 |
293
0

100-й титул или 1-й трофей. На Мастерсе в Майами определена финальная пара

Якуб Меншик в воскресенье попытается остановить Новака Джоковича

29 марта 2025, 10:20 |
293
0
100-й титул или 1-й трофей. На Мастерсе в Майами определена финальная пара
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик и Новак Джокович на Мастерсе в Шанхае (2024)

На хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США) определена финальная пара.

За трофей сразятся 19-летний чех Якуб Меншик (АТР 54) и 37-й летний серб Новак Джокович (АТР 5).

Меншик в полуфинале оказался сильнее четвертой ракетки мира Тейлора Фритца. Для Якуба это будет первый финал Мастерса и второй на уровне Тура. Чешский теннисист будет бороться за свой первый трофей в карьере.

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С понедельника Меншик гарантировано поднимется в топ-30 рейтинга АТР.

Джокович на стадии 1/2 финала разобрался с Григором Димитровым. Новак пробился в 60-й решающий поединок на турнирах категории АТР 1000 и в 142-й финал на уровне Тура. На счету Ноле 99 трофеев – в игре с Меншиком серб может взять свой 100-й титул в карьере.

  • Соперники Меншика на пути к финалу: Роберто Баутиста Агут, Джек Дрейпер, Роман Сафиуллин, Томаш Махач (неявка), Артур Фис и Тейлор Фритц
  • Соперники Джоковича на пути к финалу: Ринки Хидзиката, Камило Уго Карабелли, Лоренцо Музетти, Себастьян Корда, Григор Димитров

Ранее Якуб и Новак играли между собой только один раз. В 2024 году на стадии 1/16 финала Мастерса в Шанхае Джокович одержал победу со счетом 6:7 (7:4), 6:1, 6:4.

Финал Мастерса в Майами состоится в воскресенье, 30 марта. Ориентировочно – в 21:00 по Киеву.

АТР 1000 Майами. Пары 1/2 финала

Якуб Меншик – Тейлор Фритц [3] – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)
Новак Джокович [4] – Григор Димитров [14] – 6:2, 6:3

Видеообзор полуфинальных матчей на Мастерсе в Майами

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Якуб Меншик Григор Димитров Новак Джокович Тейлор Фритц ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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