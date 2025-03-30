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ATP
30 марта 2025, 06:47 |
66
0

Якуб Меншик – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал АТР 1000 в Майами

Решающий поединок во Флориде состоится 30 марта и начнется ориентировочно в 21:00

30 марта 2025, 06:47 |
66
0
Якуб Меншик – Новак Джокович. Прогноз и анонс на финал АТР 1000 в Майами
Коллаж Sport.ua

30 марта состоится мужской финал на престижном турнире в Майами, за титул сразятся Якуб Меншик (54) – Ноак Джокович (5).

Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.

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Якуб Меншик

19-летний чех в этом году не впечатлял результатами, перед Майами он даже играл на челленджере, где вылетел в полуфинале. Конечно, на турнире такого уровня от Меншика точно не ожидали выхода в финал.

Свой путь на этом турнире спортсмен начал с победы над испанским ветераном Роберто Баутиста Агут – 6:4, 3:6, 6:1. Далее прошел сильного британца Джека Дрейпера, хоть и считался андедогом встречи – 7:6, 7:6. В третьем круге одолел в двух партиях Романа Сафиуллина – 6:4, 6:4, а потом автоматически прошел в четвертьфинал, так как с турнира снялся земляк Томаш Махач. Француза Артура Фиса удалось пройти в двух партиях – 7:6, 6:1. Даже по счету видно, насколько сложным был матч против Тейлора Фритца – 7:6, 4:6, 7:6.

У чеха сумасшедшая первая подача, он подает стабильно и мощно, больше 200 км в час. На этом турнире Меншик уже осуществил 97 эйсов, он легко доведет этот показатель до сотни, даже если против него сам Джокович.

Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

Новак Джокович

Ноле в очередной раз доказывает, что его рано отправлять на пенсию, свою пик он точно пережил, отрицать данный факт нет смысла. После Aus Open, где Джокович выглядел хорошо, дошел до полуфинала, но снялся после первого проигранного сета против Зверева, было два поражения в стартовых матчах в Дохе и Индиан Уэллс.

У Новака была не самая сложная сетка, но он не отдал ни сета, сначала обыграл Хиджикату – 6:0, 7:6, потом Уго Карабельи – 6:1, 7:6, далее был Лоренуо Музетти – 6:2, 6:2. Определенное сопротивление оказал американец Себастьян Корда – 6:3, 7:6. Димитрова в полуфинале удалось пройти уверенно 6:2, 6:3.

Джокович шесть раз выигрывал турнир в Майами, по этому показателю он делит первенство с легендарным Андре Агасси, но все титулы он выигрывал на старой арене, а вот на Miami Gardens ему не удавалось взять титул. А еще Новак может взять 100-й трофей в карьере уже сегодня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисисты играли между собой всего раз, это было в четвертьфинале турнира в Шанхае, тогда чех взял первую партию на тай-брейке, но в итоге проиграл матч – 6:7, 6:1, 6:4 в пользу Джоковича.

Прогноз

Это финал, поэтому мотивация у спортсменов будет высокая, невероятно опытный и старше соперника на 18 лет Джокович считается фаворитом этой пары. Меншик выдал хороший турнир, но я не думаю, что он сможет остановить звездного серба. Предлагаю поставить на успех Ноле с форой -3,5 гейма.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Якуб Меншик
30.03.2025 -
21:00
Новак Джокович
Фора Джоковича (-3.5) 1.68 Сделать ставку
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Якуб Меншик Новак Джокович ATP Майами прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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