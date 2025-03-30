ВИДЕО. Два ассиста Димарко. Интер выиграл матч в Серии А и набрал 67 очков
Нерадзурри разобрались с Удинезе 2:1 в 30-м туре чемпионата Италии
30 марта состоялся матч 30-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Удинезе.
Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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За нерадзурри отличились Марко Арнаутович и Давиде Фраттези. Два ассиста отдал Федерико Димарко.
Единственный гол в составе гостей забил Умар Соле.
Благодаря этой победе Интер набрал 67 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии. У ближайшего преследователя Наполи 64 пункта.
Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта
Интер – Удинезе – 2:1
Голы: Арнаутович, 12, Фраттези, 29 – Соле, 71
Видеообзор матча
События матча
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