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  4. ВИДЕО. Два ассиста Димарко. Интер выиграл матч в Серии А и набрал 67 очков
Чемпионат Италии
Интер Милан
30.03.2025 19:00 – FT 2 : 1
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 марта 2025, 21:59 | Обновлено 30 марта 2025, 22:00
137
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ВИДЕО. Два ассиста Димарко. Интер выиграл матч в Серии А и набрал 67 очков

Нерадзурри разобрались с Удинезе 2:1 в 30-м туре чемпионата Италии

30 марта 2025, 21:59 | Обновлено 30 марта 2025, 22:00
137
1
ВИДЕО. Два ассиста Димарко. Интер выиграл матч в Серии А и набрал 67 очков
Getty Images/Global Images Ukraine

30 марта состоялся матч 30-го тура Серии А 2024/25 между командами Интер и Удинезе.

Поединок прошел на стадионе Джузеппе Меацца. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За нерадзурри отличились Марко Арнаутович и Давиде Фраттези. Два ассиста отдал Федерико Димарко.

Единственный гол в составе гостей забил Умар Соле.

Благодаря этой победе Интер набрал 67 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата Англии. У ближайшего преследователя Наполи 64 пункта.

Серия А 2024/25. 30-й тур, 30 марта

Интер – Удинезе – 2:1

Голы: Арнаутович, 12, Фраттези, 29 – Соле, 71

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
Симоне Индзаги (Интер Милан) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Соле (Удинезе).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
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Давиде Фраттези Серия A чемпионат Италии по футболу Марко Арнаутович Федерико Димарко видео голов и обзор Интер Милан Удинезе Интер - Удинезе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Dysear
Ді Марко максимально недооцінений гравець, найкращий лівий захисник Серії А. Тео Ернандес навіть близько не на його рівні але чогось його вважають кращим
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