В четверг, 3 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Челси

После поражения от «Брайтона» (0:3) и «Астон Виллы» (1:2), «Челси» одержал две победы. Вот только добыты они были в матчах с аутсайдерами. Команда Энцо Марески обыграла «Сутгемптон» (4:0) и «Лестер» (1:0). А в матче с «Арсеналом» «Челси» проиграл 0:1. Команда продолжает держаться в зоне Лиги чемпионов, занимая четвертое место. Правда на пятки наступают «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Брайтон».

Тоттенхэм

«Тоттенхэм», казалось, преодолел кризис. Команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0) и одержала уверенную победу над «Ипсвичем» (4:1). Но затем последовали поражение от «Манчестер Сити» (0:1) и ничья с «Борнмутом» (2:2). А в матче предыдущего тура «шпоры» со счетом 0:2 проиграли «Фулхэму». В турнирной таблице «Тоттенхэм» идет на 14-й позиции. Вылет команде не угрожает, но болельщикам от этого вряд ли легче.

Личные встречи

В матче первого круга команды устроили голевое шоу, в котором со счетом 4:3 победу одержал «Челси». Из последних пяти матчей «Тоттенхэм» выиграл всего один. У «Челси» три победы.

«Челси» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Челси» забивает в среднем по 1,93 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,79 гола за матч.

Возможные составы

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Фофана, Колвилл, Бадьяшиль, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Нкунку, Санчо, Нету.

«Тоттенхем»: Викарио, Удоджи, Спенс, Дэвис, Ромеро, Биссума, Грэй, Бентанкур, Тель, Соланке, Джонсон.

Прогноз

Команды вряд ли повторят результативность, продемонстрированную в матче первого круга. Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.