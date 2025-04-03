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Челси
03.04.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
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Англия
03 апреля 2025, 05:25 |
34
0

Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Поединок начнется 3 апреля в 22:00 по Киеву

03 апреля 2025, 05:25 |
34
0
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Коллаж Sport.ua

3 апреля свою встречу в рамках АПЛ, проведут Челси и Тоттенхэм, чего ожидать от очередного лондонского дерби? Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Несмотря на все насмешки, Челси выдает не такой плохой сезон, команда идет четвертой в турнирной таблице, теперь важно удержаться в первом квартете. В последнем туре «синие» уступили в дерби Арсеналу со счетом 0:1, чем прервали серию из двух побед.

Единственный трофей, на который пока претендует клуб, это Лига конференций, но этот трофей даст только путевку в Лигу Европы, поэтому борьба за зону Лиги Чемпионов в приоритете. В третьем по престижности еврокубке команда дошла до четвертьфинала, где сыграет против польской Легии.

Точно не помогут команде Келлимен, Лавия и Мудрик, под вопросом Гиу. Именно благодаря Мудрику в Украине многие болели за «аристократов», но сейчас наш игрок не активен из-за скандала с допингом.

Тоттенхэм

«Шпоры» провалились в чемпионате, им уже давно ничего не светит, так как клуб занимает только 14-ю строчку. Поскольку отрыв от опасной зоны составляет 17 очков, опасности вылета точно нет. В последнем туре Тоттенхэм уступил в дерби Фулхэму, продолжив серию из трех матчей без побед, за этот отрезок удалось набрать всего очко. Исходя из таких раскладов, команде точно уже не интересна АПЛ.

Основное внимание «шпор» будет направлено на Лигу Европы, где выигрыш трофея позволит пробиться в Лигу Чемпионов. Пока клуб дошел до четвертьфинала, где сыграет против опытного Айнтрахта. У команды тоже есть кадровые потери, не смогут сыграть Данзо, Дрегушин и Кулусевски. Для Тоттенхэма предстоящий матч важен только в плане престижа.

Личные встречи

У клубов богатая история очных противостояний, в первом круге команды выдали блестящий по интриге и содержанию матч. Тоттенхэм вел 2:0 уже к 11-й минуте, потом четыре мяча кряду забил Челси, в концовке «шпоры» отыграли один мяч, но победа была за «синими» - 4:3.

Прогноз

В этом дерби «синие» котируются фаворитами, они играют на своем стадионе, а также имеют выше уровень мотивации. Рискну поставить здесь на чистую победу Челси.

Прогноз Sport.ua
Челси
3 апреля 2025 -
22:00
Тоттенхэм
Победа Челси 1.67 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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