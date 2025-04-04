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Англия
04 апреля 2025, 03:20 | Обновлено 04 апреля 2025, 03:30
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Энцо МАРЕСКА: «Нужно уметь выигрывать такие грязные матчи»

«Челси» одержало победу над »Тоттенхэмом»

04 апреля 2025, 03:20 | Обновлено 04 апреля 2025, 03:30
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Энцо МАРЕСКА: «Нужно уметь выигрывать такие грязные матчи»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги.

«Сегодня передача на Энцо была безупречной. Тем более, Фернандес был в правильной позиции, поэтому я доволен и действиями Пальмера, и Энцо.

Пальмер сыграл именно так, как от него ожидают. Разница лишь в том, что он не забил, а отдал голевую передачу. Уверяю, он лучший футболист в команде.

Очень хорошо, что в таких важных играх мы берем максимум очков. Но главное – чтобы мы всегда играли в своем стиле. С первого дня работаем для того, чтобы выигрывать такие матчи. Надо также уметь играть в обороне так, как мы играли последние 10 минут. Нужно уметь выигрывать такие «грязные» матчи.

Команда контролировала ход игры и создала достаточно моментов для победы. Надо было забивать больше еще в первом тайме.

Что касается концовки матча, то я слишком быстро сделал последние замены, а потом оказалось, что было добавлено 12 минут. Хорошо, что мы выиграли, но я точно бы сделал замены позже.

Хочу поблагодарить болельщиков, ведь почувствовал, что у нас лучшая поддержка. С такими фанатами мы можем достичь очень хороших результатов», – прокомментировал Мареска.

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Александр Сильченко Источник: ФК Челси
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